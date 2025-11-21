W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 21.11.2025

Dax startet die avisierte Verkaufswelle - Bären übernehmen das Kommando

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.40023.600
Dax-Unterstützung23.10023.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der Betrachtung vom Mittwoch ("Diese Unterstützung im Dax muss halten - sonst droht weiterer Abwärtsdruck") lautete wie folgt:

“Der Dax handelt aktuell im Bereich des viel beachteten EMA200 im Tageschart (blaue Linie im Chartbild unten). Das ist quasi die letzte Bastion der Käuferseite - dieser gleitende Durchschnitt wurde zuletzt im April unterboten. Ausgehend von dieser technischen Unterstützung wäre eine größere Zwischenerholung Richtung 23.500/600 Punkte in den kommenden Tagen drin.“

Der Dax brachte am Mittwochnachmittag und am Donnerstag die avisierte Zwischenerholung in den genannten Zielbereich auf der Oberseite, das Tageshoch im Xetra-Dax lag gestern bei 23.512 Punkten.

Das Fazit der gestrigen Einschätzung lautete dann wie folgt:

“Der viel beachtete EMA200 im Tageschart (blaue Linie im Chartbild unten) war gestern das Sprungbrett für eine überfällige technische Zwischenerholung - mehr gelang den Käufern allerdings bislang nicht. Die aktuell laufende Erholung könnte sich zeitlich und preislich zwar zunächst noch ein Stück weiter ausdehnen, unterhalb von 23.600 Punkten bleibt der Index jedoch weiterhin jederzeit anfällig für eine neue größere Verkaufswelle zurück unter 23.000 Punkte. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 23.600 Punkten bringt die Käufer wieder in den Vorteil, bis dahin bleiben die Abwärtsrisiken dominant.“

Der Dax kam im nachbörslichen Handel kräftig unter Druck und brachte die avisierte "neue größere Verkaufswelle", heute Vormittag fällt der Index zurück unter die 23.000er Marke. Als Leser der "Dax-Chartanalyse" waren Sie somit in dieser Woche hoffentlich wieder gut vorbereitet unterwegs - trotz des Trubels um die Nvidia-Zahlen.

Dax-Ausblick: 

Unterhalb von 23.300 Punkten hat der Dax weiteres Abwärtspotenzial Richtung 22.800 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Erste leichtere Entspannung für die Käuferseite gibt es erst oberhalb von 23.300 Punkten, neue Kaufsignale erst oberhalb von 23.600 Punkten. Danach sieht es aber aktuell nicht aus.

Vielmehr muss eine Beschleunigung auf der Unterseite einkalkuliert werden. Unter 23.300 dominieren aktuell vorerst weiter die Abwärtsrisiken. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
