Nach einer negativen Wende an den US-Börsen droht dem Dax am Freitag der Rutsch unter die 23.000-Punkte-Marke. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hat sich am Vortag in New York als Strohfeuer erwiesen. Vor diesem Hintergrund signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 1,2 Prozent auf 22.996 Punkte.

Im laufenden Jahr hat der Dax allerdings bis Donnerstag um rund 17 Prozent zugelegt."Der Dax startet nach dem gestrigen Ausverkauf an der Wallstreet mit einer schweren Hypothek in den heutigen Handelstag", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Angst vor der "KI-Blase" sei an der Wall Street schnell wieder zurückgekehrt und die Freude über starke Nvidia-Zahlen habe nicht lange angehalten.

Anleger hätten sich dort panikartig von Aktien getrennt und neue Käufer kämen derzeit auch aus saisonalen Gründen kaum in den Markt."Richtung Jahresende wollen viele keine neuen Positionen mehr eingehen", schrieb Altmann. Im Ergebnis liegt der Dax nun schon drei Tage unter seinem 200-Tage-Durchschnitt, der am Vortag vergeblich getestet wurde. Damit verfestigt sich ein getrübtes Chartbild. Unter 23.000 Punkten hatte der Dax letztmals Anfang Mai gestanden, deutlich darunter während des Zollschocks im April. Mit dem schwächer erwarteten Freitagsauftakt würde sich der Wochenverlust des Dax auf 3,7 Prozent ausweiten.

USA: Deutliche Verluste

Die Freude über einen überraschend starken Quartalsbericht des KI-Chip-Spezialisten Nvidia ist am Donnerstag an den US-Börsen im Verlauf verflogen. Die fest gestarteten wichtigsten Aktienindizes verzeichneten zu Handelsschluss teils deutliche Verluste.

Die Sorgen um eine zu hohe Bewertung vor allem von Papieren mit Bezug zur sogenannten Künstlichen Intelligenz (KI) seien rasch wieder zurückgekehrt, hieß es am Markt. Diese hatten zuletzt schon für deutliche und anhaltende Verluste insbesondere bei Technologietiteln geführt. Der Dow Jones Industrial verlor 0,84 Prozent auf 45.752,26 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 45.752 - 0,84 Prozent &P 500 6.538 - 1,56 Prozent Nasdaq 22.078 - 2,15 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag deutlich nachgegeben. Starke Quartalsresultate des KI-Chipkonzerns Nvidia hatten in den USA nur für ein Strohfeuer an den Märkten gesorgt. Aus anfänglichen Kursgewinnen wurden dort im Verlauf deutliche Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 2,3 Prozent.

Auch ein Konjunkturpaket der Regierung half kurzfristig nicht. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 1,5 Prozent nach und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte ebenfalls 1,5 Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 48.625 - 0,20 Prozent Hang Seng 25.835 - 0,60 Prozent CSI 300 4.453 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,60 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,72 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,08 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,62 USD - 0,29 USD WTI 58,20 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 85 (77) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 110 (114) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG STARTET EINHELL VZ MIT 'BUY' - ZIEL 110 EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 47 (46) EUR - 'BUY'

RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 580 (570) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 136 (130) EUR - 'OUTPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX