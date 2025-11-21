Die Wall Street ist so volatil wie seit dem April-Chaos nicht mehr

Nvidia hat es einmal mehr allen gezeigt. Gerade, als die Ängste vor einer KI-Blase richtig hochkochten, lieferte der Chip-Hersteller glänzende Quartalsergebnisse – und noch dazu eine optimistische Prognose. Das hätte, so jedenfalls die Erwartungen, die Investoren darin bestätigen sollen, dass hinter der KI-Euphorie echtes Wachstum steckt.

Doch diese Zuversicht verflüchtigte sich am Donnerstag rasch. Die Wall Street taumelte nach einer festeren Eröffnung ins Minus und schloss mit signifikanten Abschlägen. Tatsächlich gab es einen so dramatischen Umschwung schon seit Monaten nicht mehr.

Der marktbreite S&P 500 als Barometer des US-Aktienmarkts stieg erst 1,9 Prozent, gab anschließend sämtliche Gewinne ab und schloss deutliche 1,6 Prozent tiefer. „Das war der größte Umschwung innerhalb eines Tages beim S&P 500 seit den sechs Tagen Marktchaos nach den Zollankündigungen Anfang April“, kommentierte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Insgesamt betrug die Differenz zwischen Tageshoch und -tief signifikante 3,5 Prozent. Noch deutlich stärker fiel diese Spannweite beim Tech-lastigen Nasdaq 100 aus. Hier ging es von der Spitze bis auf das Tagestief um fast 4,7 Prozent nach unten. Auch beim Nasdaq gab es seit April keine so deutliche Umkehr an nur einem Handelstag mehr.

„Angstbarometer“ auf höchstem Stand seit April

Noch dazu haben sich die Indizes merklich von ihren jüngsten Rekorden entfernt. Der S&P 500 hat seit dem Allzeithoch Ende Oktober über fünf Prozent verloren, der Abschlag beim Nasdaq 100 beträgt sogar mehr als acht Prozent. Damit steht zumindest der Tech-Auswahlindex nur knapp vor Korrektur-Territorium.

Umgekehrt kletterte der Volatilitätsindex VIX, ein Maßstab der erwarteten Schwankungsbreite in den nächsten 30 Tagen. Mit fast 27 rangiert dieses „Angstbarometer“ so hoch wie seit April nicht mehr. Der Index basiert auf tatsächlich gehandelten Optionen auf den S&P 500 – und deutet damit an, dass sich mehr und mehr Investoren nach unten mit den Derivaten absichern.

Für den abrupten Stimmungswechsel unter den Investoren sehen Marktbeobachter mehrere Gründe. Nvidia und die KI-Bewertungen sind dabei nur ein Puzzleteil. Eine Rolle spielte nämlich auch der jüngste Arbeitsmarktbericht.

Arbeitsmarktbericht liefert schlechtes Signal für die Geldpolitik

Während des Regierungsstillstands in den USA bleiben derartige Berichte aus. Die Datenarmut störte die Märkte nicht, die Aussicht auf womöglich schwache Konjunkturdaten nach dem „Shutdown“ aber schon. Tatsächlich fiel der Bericht vergleichsweise solide aus.

Das wiederum ließ jedoch die Chancen einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember absacken – der einigermaßen gute Arbeitsmarktbericht wandelte sich so zum Belastungsfaktor für die Kurse.

Noch dazu kommt ein ganzer Strauß weiterer Faktoren, wie beispielsweise Brent Schutte, Investmentleiter bei Northwestern Mutual, bei Bloomberg erklärt: „Nvidias Zahlen müssen im Kontext all der Fragen gesehen werden, die aktuell im Raum stehen – vom Arbeitsmarkt über Zölle, dem Kurs der Fed, der Nachhaltigkeit der Bewertungen bei KI-Aktien bis hin zu den Bedenken um die Kreditlandschaft und den Rücksetzern bei Tech-Werten und Kryptowährungen.“

Bitcoin als Maß für Risikotoleranz

Es gebe schlicht zu viele unbeantwortete Fragen, welche die Märkte umtreiben. Steve Sosnick von Interactive Brokers ergänzt, dass besonders Krypto nun ein wichtiger Indikator sei: „Was ich derzeit vorrangig beobachte, ist ein etwaige Rückkehr von Bitcoin zurück zum Niveau von 90.000 Dollar. Ob es uns gefällt oder nicht, Bitcoin ist zu einem Maß dafür geworden, wie groß die Risikotoleranz aller Anleger aktuell ist.“

Gemessen daran spricht wenig für eine baldige Rückkehr des Risikohungers. Bitcoin setzte seine Talfahrt zum Wochenende hin fort und fiel bis auf 80.000 Dollar.

Insgesamt erwarten die Experten ebenso, dass sich der Abverkauf bei Aktien zunächst fortsetzt – und viele Investoren nun schlicht einen Teil der bisherigen Jahresgewinne absichern. Wann die Märkte einen Boden finden, bleibt dennoch unklar.

Denn anders als im Frühjahr, als die Zölle von US-Präsident Donald Trump als externer Schock die Märkte trafen und die Turbulenzen Trump schließlich zwangen, seine aggressive Handelspolitik zu pausieren, hinterfragen die Anleger nun die fundamentale Basis der Rally.