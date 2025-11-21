EQS-Adhoc: 1&1 erwirbt die 1&1 Versatel GmbH

EQS-Ad-hoc: 1&1 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Firmenübernahme

1&1 erwirbt die 1&1 Versatel GmbH



21.11.2025 / 18:30 CET/CEST

Montabaur, 21. November 2025 – Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) („1&1“) hat heute eine Vereinbarung über den Erwerb der 1&1 Versatel GmbH, Düsseldorf, („Versatel“) von ihrer Mehrheitsaktionärin United Internet AG, Montabaur, („United Internet“), einer 1&1 nahestehenden Person gemäß § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG, unterzeichnet. Der Anteilserwerb erfolgt durch Kauf sämtlicher Aktien der United Internet Management Holding SE, Montabaur, der Alleingesellschafterin von Versatel. Durch den Erwerb erhält 1&1 direkten Zugriff auf das von Versatel betriebene Glasfasernetz mit 67.000 Kilometern Länge. Der 1&1 Aufsichtsrat hat dem Abschluss des Aktienkaufvertrags heute zugestimmt.

Der Kaufpreis für den Anteilserwerb beträgt ca. 1,3 Milliarden Euro. Dafür übernimmt 1&1 die Versatel mit sämtlichen Vermögenswerten, insbesondere Netzinfrastruktur und Schulden, inkl. ca. 950 Mio. Euro Darlehensverbindlichkeiten gegenüber United Internet. Dieses bei der Versatel verbleibende Darlehen wird im Zuge des Erwerbs durch eine Garantie der 1&1 abgesichert.

Die Begleichung des Kaufpreises erfolgt durch Aufrechnung mit bestehenden Cash-Management-Forderungen von 1&1 gegen United Internet sowie durch ein seitens United Internet gewährtes, flexibel rückzahlbares Darlehen. Damit führt die Transaktion bei 1&1 gegenwärtig nicht zu einem Liquiditätsabfluss.

In Abhängigkeit von zukünftigen Geschäftsergebnissen von Versatel in den Geschäftsjahren 2027, 2028 und 2029 kann sich der Kaufpreis um bis zu 300 Mio. Euro erhöhen oder reduzieren. Ein etwaiger Anpassungsbetrag würde im Jahr 2030 fällig werden.

Aufgrund der nur anteiligen Einbeziehung von Versatel in den 1&1 Konzernabschluss für das Jahr 2025 erwartet 1&1 durch die Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf ihre Erfolgskennzahlen.

Aus dem weiteren Ausbau des Versatel Glasfasernetzes wird in den Jahren 2026 und 2027 ein negativer Beitrag zum Free Cashflow von insgesamt ca. 100 Mio. EUR erwartet, anschließend soll Versatel zur Stärkung des Free Cashflows von 1&1 beitragen. Der Anteilserwerb erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Ablauf des 30. November 2025.

Die Konditionen des Kaufvertrags halten nach Einschätzung des 1&1 Vorstands einem Drittvergleich stand und sind als angemessen zu bewerten. Diese Einschätzung wurde durch einen unabhängigen externen Experten bestätigt.

Montabaur, 21. November 2025

1&1 AG

Der Vorstand

Über die 1&1 AG

Die 1&1 AG mit Sitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe.

Mit Fokus auf den deutschen Markt stärkt 1&1 gezielt die digitale Souveränität des Landes. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie – unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Als viertes Netz steht das 1&1 O-RAN für mehr Wettbewerb und Innovation in der deutschen Mobilfunklandschaft.

Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio bietet 1&1 Breitbandanschlüsse, die auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf Netzen regionaler City Carrier und Deutscher Telekom basieren.

Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen.

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der 1&1 AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2024 der 1&1 AG auf den Seiten 57-59 zur Verfügung.

Ende der Insiderinformation

