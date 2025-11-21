EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
21.11.2025 / 12:04 CET/CEST
Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025
Ort:
https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy25-q4
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025
Ort:
https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy25-q4
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025
Ort:
https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy25-q4
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025
Ort:
https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy25-q4
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.tuigroup.com
