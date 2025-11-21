EQS-DD: Turbon AG: S77 Holdings GmbH, Aktienkauf (im Rahmen des vom 21. Oktober bis 18. November 2025 durchgeführten Pflichtangebots nach WpÜG gemäß der am 20. Oktober 2025 von der BaFin ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.11.2025 / 19:39 CET/CEST
a) Name
|Name und Rechtsform:
|S77 Holdings GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Holger
|Nachname(n):
|Stabenau
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Turbon AG
b) LEI
|529900Y3VL9JQT5J5S88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007504508
b) Art des Geschäfts
|Aktienkauf (im Rahmen des vom 21. Oktober bis 18. November 2025 durchgeführten Pflichtangebots nach WpÜG gemäß der am 20. Oktober 2025 von der BaFin gestatteten Angebotsunterlage)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,34 EUR
|1.545.391,28 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,3400 EUR
|1.545.391,2800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
