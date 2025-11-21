W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.11.2025 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dietmar
Nachname(n):von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,7000 EUR6.038,40 EUR
3,7000 EUR3.333,70 EUR
3,7000 EUR366,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,7000 EUR9.738,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.umweltbank.de
Umweltbank

