EQS-News: audius unverändert auf starkem Wachstumskurs – Gesamtleistung der ersten 9 Monate wächst um 20,1%

Gesamtleistung im dritten Quartal steigt um 24,8% auf 26,8 Mio. Euro (Vorjahr 21,5 Mio. Euro)

EBITDA im dritten Quartal mit deutlich positiver Entwicklung um 25,3% auf 2,6 Mio. Euro (Vorjahr 2,1 Mio. Euro)

Wachstum der Gesamtleistung nach 9 Monaten um 20,1% auf 74,3 Mio. Euro (Vorjahr 61,9 Mio. Euro), EBITDA bei 5,4 Mio. Euro

Ziele für das Gesamtjahr bestätigt

Weinstadt, 21.11.2025.

Die audius Gruppe blickt zurück auf ein sehr erfolgreiches drittes Quartal mit einem dynamischen Wachstum in Höhe von 24,8% im Vergleich zu Q3 2024. Auf Gesamtjahressicht liegt das Wachstum der Gruppe bei 20,1% und wurde fast überwiegend organisch erzielt.

Nach ungeprüften Zahlen konnte die Gesamtleistung in den ersten 9 Monaten um 12,4 Mio. Euro auf einen Wert von 74,3 Mio. Euro gesteigert werden (Gesamtleistung 9 Monate 2024: 61,9 Mio. Euro). Die Gesamtleistung im dritten Quartal lag bei 26,8 Mio. Euro (Gesamtleistung Q3 2024: 21,5 Mio. Euro). Das rein organische Wachstum im dritten Quartal lag bei rund 22%, insgesamt kam es zu einem Sprung von 24,8%.

Das operative Ergebnis EBITDA nach neun Monaten lag mit 5,4 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (EBITDA 9 Monate 2024: 5,2 Mio. Euro) und setzt die positive Entwicklung in 2025 fort. Besonders hervorzuheben ist dabei das EBITDA des dritten Quartals, welches mit 2,6 Mio. Euro um rund 25% zulegte und damit einen neuen Höchstwert markierte. Die EBITDA-Marge im dritten Quartal lag wie im Vorjahr bei 9,6%. Das EBIT nach neun Monaten lag bei 3,5 Mio. Euro (EBIT 9 Monate 2024: 3,7 Mio. Euro). Die höheren Abschreibungen sind insbesondere auf nochmals gestiegene Firmenwertabschreibungen und diverse Investitionen in die eigene Infrastruktur zurückzuführen.

Der Auftragsbestand zum 30.09.2025 wuchs mit rund 81,5 Mio. Euro (Stand 30.09.2024: 76,3 Mio. Euro) im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Zuzüglich der Aufträge der CompuSafe beläuft sich der Auftragsbestand auf rund 94 Mio. Euro

audius konnte damit im zweiten und auch im dritten Quartal deutlich dynamisch wachsen und zeigt eine klar verbesserte Marge. Für die Folgequartale wird zusätzliches Wachstum bei Gesamtleistung und Ergebnis aus den beiden diesjährigen erfolgreichen Akquisitionen Ergonomics und CompuSafe (Konsolidierung ab 1.10.25) hinzukommen.

Das Unternehmen bestätigt daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr einer Gesamtleistung von mehr als 100 Mio. Euro und einem EBITDA von mehr als 8 Mio. Euro.

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de



