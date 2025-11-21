EQS-News: Aufgrund der starken Nachfrage gab Token Cat Limited die Unterzeichnung eines grenzüberschreitenden Vertriebskooperationsabkommens in Höhe von 1 Milliarde Dollar mit Ouyi Industrial CO. bekannt

EQS-News: Token Cat Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

BEIJING, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, im Folgenden als „das Unternehmen" bezeichnet) hat heute bekannt gegeben, dass es eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Ouyi Industrial CO., Limited („Ouyi") unterzeichnet hat. Die beiden Parteien werden gemeinsam eine grenzüberschreitende Cloud-Plattform für die Lieferkette aufbauen, um die Geschäftspräsenz des Unternehmens auf dem globalen Markt weiter auszubauen. Nach den Plänen beider Parteien soll diese Zusammenarbeit innerhalb der nächsten drei Jahre zu einem kumulierten Auslandsumsatz von 1 Mrd. USD führen.

Diese Zusammenarbeit soll die wichtigsten Vorteile beider Seiten in Sachen Lieferkette, Produktressourcen und internationale Märkte zusammenbringen. Das Unternehmen wird seine Lieferkapazitäten auf dem Pkw-Ersatzteilmarkt und sein Produktportfolio in den Bereichen Automobilvertrieb, Zubehörvertrieb und Kfz-Dienstleistungen voll ausschöpfen. Ouyi stützt sich dabei auf sein ausgereiftes Vertriebskanalsystem in Übersee, seine Erfahrung im internationalen Handel und seine Fähigkeiten zur Umsetzung auf dem lokalen Markt, um den Eintritt in wachstumsstarke Märkte in aller Welt zu beschleunigen.

Die beiden Parteien planen, über die grenzüberschreitende Cloud-Plattform für die Lieferkette ein umfassendes digitales Management zu realisieren, das von der Produktpräsentation über den gemeinsamen Verkauf, die grenzüberschreitende Logistik, das Lager- und Vertriebsmanagement bis hin zum Kundendienst reicht. In Zukunft wird die Plattform auch ein globaler Lieferkanal für die neuen Geschäftsmodule des Unternehmens werden, einschließlich potenzieller Fahrzeugexporte, Schlüsselkomponenten von Elektrofahrzeugen und anderer Geschäftsbereiche, die das Unternehmen in Zukunft erwerben oder integrieren könnte.

Diese Zusammenarbeit stärkt die Säulen der Kapitalisierung, Digitalisierung und Globalisierung des Unternehmens und steigert den internationalen Umsatz und die Rentabilität. Beide Parteien erwarten, dass eine verbesserte Effizienz der Plattform und eine Produktoptimierung die globale Wettbewerbsfähigkeit steigern und ein nachhaltiges Wachstum unterstützen werden.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, sind durch Begriffe wie „könnte", „wird", „erwarten", „voraussehen", „glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Sie beruhen auf aktuellen Erwartungen und Marktbedingungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen Risiken sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission einreicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

