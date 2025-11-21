EQS-News: BingX präsentiert Crypto Friday Serie mit Daten und Anleitungen für Trader

EQS-News: BingX / Schlagwort(e): Miscellaneous

BingX präsentiert Crypto Friday Serie mit Daten und Anleitungen für Trader



PANAMA CITY, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- BingX, eine der führenden Kryptowährungsbörsen und ein Web3 AI Unternehmen, hat soeben seine neue Videoserie, BingX Crypto Friday, zusammen mit der begleitenden Livestream-Erweiterung, dem Alpha Room, für Nutzer weltweit gestartet. Die erste Episode von BingX Crypto Friday ist bereits auf den sozialen Plattformen von BingX, einschließlich TikTok, X und YouTube, verfügbar. Das Debüt des Alpha Room findet am 28. November statt.

Unter dem Motto „Optimiere deine Trades und gestalte deine Zukunft." ist BingX Crypto Friday eine wiederkehrende Videoserie, die Produktinformationen, Plattform-Updates und Marktanalysen integriert. Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an autoritativen, ansprechenden und aktuellen Kryptowährungs-Informationsquellen ist diese Serie eine Initiative, die darauf abzielt, effizientere und vorausschauende Einblicke zur Unterstützung des Tradings zu liefern. Die Serie und die Livestreams werden die neuesten Produkt-Updates von BingX, strategische Analysen und die aktuellsten Markttrends behandeln, unter Beteiligung von Produkt-Leadern und Experten von BingX. Ziel ist es, den Nutzern zu helfen, das Angebot von BingX besser zu verstehen, effektive Trading-Strategien zu entwickeln und systematische Einblicke in den Kryptomarkt zu gewinnen, während gleichzeitig eine stärkere Interaktion mit der BingX Community gefördert wird.

„Wir hoffen, die Lücke zwischen dem Wissen der Nutzer, den neuesten Markttrends und unserem Produkt zu schließen", kommentierte Vivien Lin, Chief Product Officer von BingX. „Ich freue mich darauf, Informationen für ein breiteres Publikum zu konsolidieren. Im Rahmen unseres Engagements zur Stärkung der Trader ist es unser Ziel, Anfängern zu helfen, die Krypto-Grundlagen und unsere Plattform schnell zu verstehen, während wir erfahrenen Tradern praktische Einblicke und einen Mehrwert bieten", schloss Lin.

Mit einem professionellen, dynamischen und zugänglichen Stil wurde diese Serie entwickelt, um Krypto-Enthusiasten anzusprechen. Sie transformiert Produkt-Updates und Markttrends in praktische Tools und Strategien für Trader. Damit bekräftigt BingX seine Mission, Trader mit dem Wissen und den Ressourcen auszustatten, die sie für ihren Erfolg benötigen.

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

