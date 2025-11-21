EQS-News: Elmo stellt auf der SPS 2025 eine neue Titanium-Produktlinie und Platinum-Servoantriebe vor, die die Grenzen der Antriebstechnik neu definieren

EQS-News: Elmo Motion Control, Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Entwickelt für außergewöhnliche Leistung, branchenführende Kompaktheit und fortschrittliche High-End-Technologie, gebaut für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und raue Umgebungen.

PETACH TIKVA, Israel, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Elmo Motion Control kündigt bedeutende Erweiterungen seines Servoantriebsportfolios mit der Einführung neuer Produkte in seiner etablierten Platinum-Reihe und der Titanium-Reihe der nächsten Generation auf der SPS 2025, Halle 4, Stand 261, an.

„Auf der SPS 2025 setzen wir neue Maßstäbe für das Verhältnis zwischen Leistung und Größe von Servoantrieben", so Ronen Boneh, CEO. „Die neuen Titanium- und Platinum-Produkte ermöglichen es den Herstellern, kleiner zu konstruieren, intelligenter zu arbeiten und ein höheres Maß an Sicherheit bei mehr Anwendungen zu erreichen."

Die neue Titanium-Reihe unter dem Motto „Design small. Perform smart. Function safe." bietet ein bahnbrechendes Maß an Kompaktheit, Intelligenz und Sicherheitsintegration für Mehrachsen-Baugruppen. Zu den wichtigsten Neuerscheinungen gehören der Titanium Castanet, ein Miniatur-Dualachsen-Servoantrieb mit funktionaler Sicherheit* in der Größe einer Streichholzschachtel, und der Titanium Harmonica, ein metallgekapselter Dualachsen-Antrieb mit hoher Leistungsdichte und funktionaler Sicherheit*, der für maximale Leistung in einer ultrakompakten Ausführung entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Multicore-Prozessor und fortschrittlichen Technologien, verbessern diese Erweiterungen die Leistung, die Schalteffizienz, das Wärmemanagement und die Netzwerkschnittstellen und stellen damit die nächste Generation des Maschinendesigns dar.

Ein Blick in die Titanium-Zukunft

Elmo bietet seinen Besuchern eine frühe Vorschau auf das, was in der Titanium-Linie als nächstes kommt. Weitere Titanium-Servoantriebe befinden sich bereits in fortgeschrittener Entwicklung, darunter die nächste Generation von Einzelachsmodulen und die Sicherheitsarchitektur, die für eine noch kompaktere, effizientere und intelligentere Bewegungssteuerung ausgelegt ist. Diese kommenden Versionen werden die Titanium-Produktreihe auf neue Leistungsdichteklassen und Anwendungsbereiche erweitern und Maschinenherstellern einen zukunftssicheren Weg für kontinuierliche Innovationen eröffnen.

Darüber hinaus stellt Elmo neue Servoprodukte innerhalb der Platinum-Linie vor, die sich durch optimierte Leistungsschalttechnik und erhöhte Effizienz auszeichnen. Die neuesten Platinum-Antriebe bieten erweiterte Möglichkeiten für Maschinenbauer, die eine hohe Leistungsdichte und robuste Zuverlässigkeit benötigen.

Die Besucher des Standes werden Live-Demonstrationen erleben, in denen die neuen Servoantriebstechnologien von Elmo vorgestellt werden, und sind während der gesamten Messe zu persönlichen Gesprächen mit Elmo-Experten eingeladen.

*Im Zertifizierungsprozess

Informationen zu Elmo Motion Control

Elmo ist seit über 35 Jahren führend in der Antriebstechnik und hat Millionen von Servoantrieben im weltweiten 24/7-Betrieb. Elmo bietet komplette Motion-Control-Lösungen von der Entwicklung bis zur Auslieferung von hochmodernen Servoantrieben, netzwerkbasierten Mehrachsen-Bewegungssteuerungen und integrierten Servomotoren. Alle Lösungen können mithilfe der fortschrittlichen und benutzerfreundlichen Softwaretools von Elmo für jede Maschine in jeder Branche angepasst und konfiguriert werden, z. B. für Halbleiter, Laser, Roboter, Biowissenschaften, Industrieautomation, FTS und mehr. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Israel sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, China, Deutschland, Italien, Korea, Singapur und eine weitere Produktionsstätte in Polen. Elmo verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz. Durch die Weiterentwicklung der Bewegungssteuerung mit modernster Technologie macht Elmo intelligente Maschinen noch intelligenter. Seit 2022 ist Elmo ein Unternehmen von Bosch Rexroth.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elmomc.com oder erhalten Sie per E-Mail an marketing@elmomc.com.

Copyright 2025. Alle Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und können, müssen aber nicht, als Marken geschützt sein.

Medienkontakt

Robert Dugan, Marketing Manager bei Elmo Motion Control

Tel.: +972-(3)-929-2300 (Nebenst. 368)

E-Mail: robertd@elmomc.com

