MADRID, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) stellte seine neuesten energieeffizienten HLK-Lösungen vor und bekräftigte damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und fortschrittliche Technologien. Einer der wichtigsten Highlights: Erstmals außerhalb Japans stellte MBT seine neue Generation des R32-VRF-Systems vor, während der magnetische Zentrifugalkühler MagBoost Apex Pro und die große Wärmepumpe Mars R290 ATW aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer umweltfreundlichen Eigenschaften von der Innovation Gallery ausgewählt wurden.

Das R32 VRF-System der neuen Generation, das auf der C&R 2025 erstmals in Übersee vorgestellt wird, bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für gewerbliche Gebäude. Es verfügt über einen vollständig geschlossenen elektrischen Schaltkasten der Schutzklasse IP68 mit Phasenwechsel-Kühlmittelkühlung, der im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen eine 3,5-fach höhere Kühlleistung liefert. Mit einem 310°-Wärmetauscher vom G-Typ versorgt das System eine um 32 % größere Wärmeübertragungsfläche – bei gleichem Platzbedarf. Das System bietet Kühl- und Heizleistungen von 25,2 bis 45 kW für ein Höchstmaß an Flexibilität und Energieeinsparung für verschiedene gewerbliche Anwendungen.

Die Wärmepumpe Mars Large R290 ATW, die für die Innovationsgalerie auf der C&R 2025 ausgewählt wurde, ist eine umweltfreundliche Lösung, die das Kältemittel R290 mit minimalem GWP und ohne ODP verwendet. Sie erreicht Wassertemperaturen von bis zu 85 °C und arbeitet auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen effizient. Mit einer kompakten Grundfläche von 1,96 m² und Heizleistungen von 50 bis 70 kW ist sie für verschiedene Anwendungen geeignet. Das von vier Seiten zugängliche Bedienfeld gewährleistet eine einfache Wartung und ist somit eine ideale Lösung für den privaten und gewerblichen Bereich. Midea zeigt sein komplettes Sortiment an R290-Heizlösungen und demonstriert damit erneut seine umfassende Produktpalette im Bereich umweltfreundlicher Heizsysteme.

Auch der magnetische Zentrifugalkühler MagBoost Apex Pro wurde für die Innovationsgalerie ausgewählt und erregt durch sein innovatives Design Aufmerksamkeit. Durch den Einsatz erweiterter Technologien wie Magnetlagersteuerung, mikrokanalgekühlter VFD und Back-to-Back-Zweistufenkompression arbeitet dieser Kühler leise und bietet gleichzeitig eine hohe Effizienz für eine Vielzahl von Anwendungen. Der MagBoost Apex Pro ist ideal für Rechenzentren und andere große kommerzielle Projekte geeignet und bietet nachhaltige Lösungen, die den Energieverbrauch und die Betriebskosten senken.

Neben diesen Flaggschiffprodukten präsentierte MBT eine vielfältige Palette an Lösungen, die von komfortablen Systemen für Wohngebäude und flexiblen Systemen für kleinere Gewerbebauten bis hin zu robusten Systemen für Industrie- und Großgebäude reichten. Das EasyFit VRF-System und die Quantum-Serie erlauben eine flexible Installation in gewerblichen Räumen. Der magnetische Ultrahochtemperatur-Wasserdampfkompressor liefert Dampf bei 150 bis 200 °C und ist damit eine ideale Alternative zu Dampfkesseln für industrielle Anwendungen. Die Wärmepumpe AquaThermal Max Inverter Air-Cooled Scroll mit R32-Kältemittel ermöglicht eine unkomplizierte Wartung und bietet umweltfreundliche Eigenschaften – ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Diese Lösungen zeichnen sich durch Energieeffizienz, vereinfachte Installation und intelligente Integration aus und sind daher für verschiedene Gebäudetypen geeignet.

Mit seiner integrierten intelligenten Energielösung iEasyEnergy ist MBT weiterhin führend im Bereich Energieeffizienz. Diese Lösung vereinfacht die Installation und ermöglicht eine intelligente Vernetzung, wodurch der Energieverbrauch für Solar-, Speicher- und Wärmepumpensysteme optimiert wird. Sie erhöht den Wohnkomfort und die Effizienz und sorgt zugleich für Energieautarkie, Sicherheit und Energieeinsparungen.

Die innovativen Lösungen von MBT sind in ganz Europa auf große Resonanz gestoßen. Die umfassende HLK-Lösung und das intelligente Management von MBT verwandeln das Projekt „Sustainable Living Complex" der Universität Malta in ein „dynamisches Labor" für Forschungszwecke. Im Mercedes-Benz Showroom in Estland sorgen acht Außengeräte der Wärmepumpe Mars Large R290 das ganze Jahr über für eine stabile, effiziente und kohlenstoffarme Heizung und Warmwasserversorgung. In ähnlicher Weise optimiert die HLK-Lösung von MBT in der Mayoral-Zentrale in Spanien die Klimakontrolle, verbessert die Temperaturregulierung und die Luftqualität und liefert gleichzeitig erhebliche Energieeinsparungen.

MBT unterstreicht auf der C&R Messe sein Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation und präsentierte Lösungen, die Energieeffizienz und intelligente Gebäudetechnologien für die Zukunft vorantreiben.

