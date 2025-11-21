EQS-News: PIERER MOBILITY AG (künftig Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an Minderheitsgesellschafter markiert nächsten Erfolg der Restrukturierung

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Wels, 21. November 2025

PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter markiert nächsten Erfolg der Restrukturierung

Die PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) beendet ihr operatives Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von FELT Bicycles. Damit ist der nächste Meilenstein in der Fokussierung auf das Segment Motorcycles erfolgt. Die neuen alleinigen Eigentümer, Florian Burguet und Cesar Rojo waren bereits seit 2023 Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter von FELT und werden die beiden Gesellschaften in Spanien und Nordamerika inklusive der Marke eigenständig weiterführen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

In den letzten Monaten konnten mit der Beendigung des Vertriebs von CFMOTO sowie dem Verkauf von MV Agusta und X-Bow bereits große Meilensteine in der Neuausrichtung erreicht werden. Das Motorcycle-Portfolio der Gruppe umfasst künftig die drei Kernmarken KTM, GasGas und Husqvarna. „Für die Motorrad-Gruppe lautet die große Headline: Simplifizierung und Fokussierung. Simplifizierung bei den Prozessen und Fokussierung auf den Motorradmarkt. Mit dem Verkauf von FELT Bicycles ist ein weiterer wichtiger Schritt erfolgt, um das Unternehmen wieder schlanker und zukunftsfit zu machen. Damit setzen wir unseren Weg, um wieder zu einem der führenden Motorradhersteller der Welt zu werden, konsequent fort. Im Zuge des Management Buy Outs übernimmt bei FELT ein erfahrenes Team das Unternehmen. Wir wünschen dem neuen Managementteam viel Erfolg für die Zukunft“, so Gottfried Neumeister, CEO der PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG).

Das Closing der Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und soll noch vor Jahresende vollzogen werden.

Über die PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG)

Die PIERER Mobility AG, die künftig unter dem Namen Bajaj Mobility AG auftreten wird, ist die Holdinggesellschaft der KTM AG, eines der führenden Motorradhersteller Europas. Mit den Premiummarken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu Europas Technologie- und Marktführern im Premiumsegment. Neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor umfasst das Produktportfolio auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen elektrischen Antrieben.

