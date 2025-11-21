W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

21.11.2025 / 17:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 21. November 2025

Die sino AG ist nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main teil.

CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 24.11.2025 um 17:25 Uhr die sino und ihre Geschäftsfeldentwicklung und steht vorher für Gespräche zur Verfügung.

Die Präsentation steht für alle Interessenten auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link bereit:

sino-AG_Eigenkapitalforum_24.11.2025.pdf

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katharina Steller-Pfeiffer,

ksteller-pfeiffer@sino.de

0211 3611–1221

21.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2234486
Ende der MitteilungEQS News-Service

2234486 21.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
sino

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten istheute, 17:25 Uhr · onvista
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden