EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse



21.11.2025 / 17:31 CET/CEST

Düsseldorf, 21. November 2025

Die sino AG ist nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main teil.

CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 24.11.2025 um 17:25 Uhr die sino und ihre Geschäftsfeldentwicklung und steht vorher für Gespräche zur Verfügung.

Die Präsentation steht für alle Interessenten auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link bereit:

sino-AG_Eigenkapitalforum_24.11.2025.pdf

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katharina Steller-Pfeiffer,

ksteller-pfeiffer@sino.de

0211 3611–1221

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de

