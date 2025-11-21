EQS-News: Skyven nimmt Flaggschiff unter den industriellen Hochtemperatur-Wärmepumpen in Betrieb, achtmal effizienter als Dampfkessel

EQS-News: Skyven Technologies / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

FARMERS BRANCH, Texas, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Skyven Technologies, ein führender Anbieter emissionsfreier industrieller Dampferzeugung, hat sein Demonstrationszentrum für die Arcturus-Dampferzeugungswärmepumpe (SGHP) in Betrieb genommen und damit einen neuen Maßstab für industrielle Effizienz, Netzinteraktivität sowie Emissionsminderung gesetzt.

Das Arcturus-Demonstrationszentrum von Skyven erzeugt 1 Megawatt thermische Leistung (MWth) in Form von Dampf in Dampfkesselqualität und bietet einen branchenführenden Leistungskoeffizienten (COP) von 6,5 mit einer Roadmap für Werte über 8,0. So werden Effizienz maximiert, Energiekosten gesenkt sowie Emissionen reduziert. Diese bahnbrechende Technologie demonstriert eine innovative Methode zur Dekarbonisierung industrieller Wärme auf wirtschaftlich vorteilhafte Weise.

„Wir stellen die effizienteste Dampferzeugungstechnologie vor, die je entwickelt wurde, mit Integration in reale Anlagenumgebungen und Smart-Grid-Fähigkeiten. Damit steht Arcturus anderen Dampferzeugungssystemen in einer eigenen Klasse gegenüber", sagte Arun Gupta, Gründer und Geschäftsführer von Skyven Technologies. „Zudem lässt sich die Arcturus-Produktlinie von 1 MWth bis 60 MWth emissionsfreiem Dampf skalieren und eignet sich damit ideal für unterschiedlichste Prozessdampf-Anforderungen in Industriezweigen wie Lebensmittel und Getränke, Ethanol, Chemie, Zellstoff sowie Papier und vielen weiteren Bereichen."

Was wird demonstriert?

Unerreichte Effizienz: Mit einem COP von 6,5 ist er achtmal effizienter als Erdgasheizkessel und sechsmal effizienter als Elektroheizkessel und thermische Energiespeicher.

1 MWth Leistung: 1 MWth kontinuierlicher, emissionsfreier Dampf, der durch die Nutzung von Abwärme erzeugt wird.

Firmeneigene mehrstufige Entspannungstechnologie: Ein zum Patent angemeldeter kaskadierender Entspannungskessel fängt die Abwärme mit maximaler Effizienz auf, was zu einem hohen COP und niedrigen Dampfkosten führt.

Echtzeit-Dampfausgabe: Das System ist voll funktionsfähig und liefert emissionsfreien Dampf in Kesselqualität bei den erforderlichen industriellen Temperaturen und Drücken.

Intelligente netzgekoppelte Steuerungen: Ausgestattet mit fortschrittlichen Kontrollsystemen, die: Überwachung der Netzlasten und automatisches Abschalten der Geräte, wenn das Netz zu Spitzenzeiten überlastet ist. Führt in Echtzeit Energiearbitrage zwischen Strom und Erdgas durch, um Kosten und Emissionsreduzierungen zu optimieren.

Software-gestützter modularer Entwurf: Das firmeneigene, softwarebeschleunigte Bausteindesign von Arcturus ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und einfache Integration in Industrieanlagen.

„Das fortschrittliche Steuerungssystem von Arcturus ermöglicht eine nahtlose Integration und einen einfachen Betrieb in jeder einzelnen Industrieanlage", ergänzte Jacob Miller, Leiter für Technologie bei Skyven Technologies. „Arcturus wurde entwickelt, um Leistung, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit in energieintensiven Industrieanlagen weltweit zu maximieren."

Kontaktieren Sie Skyven über unsere Website www.skyven.co, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Skyven Technologies

Skyven Technologies unterstützt energieintensive Branchen dabei, Kosten zu senken und Emissionen zu reduzieren, indem Abwärme zurückgewonnen wird, um mit der dampferzeugenden Wärmepumpe Arcturus emissionsfreien Dampf zu erzeugen. Skyvens bewährtes Energy-as-a-Service-Modell bietet Industrieunternehmen die Möglichkeit, emissionsfreien Prozessdampf zu den niedrigsten Kosten zu erzeugen – ganz ohne erforderliche Investitionsausgaben.

