EQS-News: Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsfähigen und effizienten luftgekühlten KI-Lösungen mit AMD Instinct™ MI355X GPUs

EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsfähigen und effizienten luftgekühlten KI-Lösungen mit AMD Instinct™ MI355X GPUs



21.11.2025 / 04:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Supermicro stellt die neueste Ergänzung der KI-beschleunigten Lösungen mit einem neuen luftgekühlten 10-U-Server vor, der mit AMD Instinct MI355X GPUs ausgestattet ist und bahnbrechende Leistung für KI- und Inferenz-Workloads bietet

Als Teil der „Data Center Building Block® (DCBBS)"-Architektur von Supermicro bietet der neue 10-U-Server zuverlässige sowie optimierte Performance für kürzere Entwicklungszyklen und eine beschleunigte Markteinführung.

Der neue Server bietet eine bis zu 4-fache Verbesserung der KI-Rechenleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration und einen bis zu 35-fachen Leistungssprung beim Inferencing1

SAN JOSE, Kalifornien, und ST. LOUIS, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage sowie 5G/Edge, kündigt die neueste Ergänzung der AMD-basierten GPU-optimierten Lösungen der Instinct™ MI350-Serie an, die eine beispiellose Leistung, maximale Skalierbarkeit und Energieeffizienz bieten. Supermicro hat dieses neue System für Unternehmen entwickelt, die zwar die hohe Rechenleistung der AMD Instinct MI355X GPUs benötigen, jedoch zugleich auf eine luftgekühlte Umgebung angewiesen sind.

„Supermicro verfügt über die umfangreichste Erfahrung der Branche bei der Bereitstellung leistungsstarker KI- und HPC-Lösungen für Kunden", sagte Vik Malyala, Leiter für Technologie und KI auf Senior-Ebene bei Supermicro. „Die DCBBS-Architektur von Supermicro ermöglicht uns, AMD-Lösungen zügig einzubinden, da wir fortschrittliche Technologie mit bewährten Rechenzentrumslösungen auf den Markt bringen. Die neuen luftgekühlten AMD-Instinct-MI355X-GPU-Systeme erweitern und stärken unser KI-Portfolio und bieten Kunden zusätzliche Optionen für den Aufbau der nächsten Generation von Rechenzentren."

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd

Mit den neuen luftgekühlten 10-U-Servern erweitert Supermicro erneut seine flüssigkeits- und luftgekühlte Hochleistungsproduktlinie. Diese Systeme nutzen den bestehenden Industriestandard OCP Accelerator Module (OAM). Diese beschleunigten GPU-Server bieten 288 GB HBM3e pro GPU, eine Bandbreite von 8 TB/s sowie einen Anstieg von 1000 W TDP auf 1400 W TDP, was im Vergleich zum luftgekühlten 8-U-MI350X-System eine bis zu zweistellige Leistungssteigerung bedeutet und Kunden eine schnellere Datenverarbeitung ermöglicht. Mit der neuen 10-U-Option, als Ergänzung zur Reihe der MI355X-GPU-Server, können Kunden eine höhere Leistung pro Rack sowohl in luft- als auch in flüssigkeitsgekühlter Infrastruktur nutzen.

„AMD ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Supermicro, um die luftgekühlte AMD Instinct MI355X GPU auf den Markt zu bringen, die es Kunden erleichtert, fortschrittliche KI-Leistung in der bestehenden Infrastruktur einzusetzen", sagte Travis Karr, Leiter Geschäftsentwicklung im Unternehmensbereich Data-Center-GPU bei AMD. „Gemeinsam sind AMD und Supermicro führend in Sachen Leistung sowie Effizienz und liefern KI- und HPC-Lösungen der nächsten Generation, die Innovationen in Rechenzentren weltweit beschleunigen."

Diese GPU-Lösungen sind so gestaltet, dass sie maximale Leistung für KI sowie Inferenzen im großen Maßstab bei Cloud-Service-Providern und Unternehmen bieten. Das erweiterte Portfolio an beschleunigten KI-Servern von Supermicro mit AMD-Instinct-GPUs der MI350-Serie unterstreicht die nächste Generation der Rechenzentrumslösungen, die auf Supermicros DCBBS-Architektur zusammen mit AMDs neuester 4 Gen-CDNA-Architektur aufgebaut sind, um einmal mehr fortschrittliche KI-Lösungen als erste auf den Markt zu bringen. Diese neuen Supermicro-Server mit AMD Instinct GPUs werden auf der SC25 in St. Louis, Missouri vorgestellt.

Der Supermicro 10-U-Server mit AMD Instinct MI355X GPUs wird derzeit versendet.

Erfahren Sie mehr über den luftgekühlten 10-U-Server von Supermicro mit AMD Instinct MI355X

1https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-instinct-mi350-series-and-beyond-accelerating-the-future-of-ai-and-hpc.html#

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden die Optimierung für ihre exakte Arbeitslast und Anwendung durch die Auswahl aus einer umfangreichen Familie von Systemen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe Formfaktoren, Prozessoren, Speicher, GPUs, Storage, Netzwerken, Strom sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

AMD, das AMD Logo, EPYC und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2826691/Supermicro_AS_A126GS_rack_front.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2826692/Supermicro_AS_A126GS_front.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2826693/Supermicro_AMD_MI355X.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

21.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2233860 21.11.2025 CET/CEST