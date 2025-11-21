W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Westwing Group SE: Veröffentlichung der Rocket Internet SE über einen vorsorglichen Befreiungsbescheid nach § 37 WpÜG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Westwing Group SE: Veröffentlichung der Rocket Internet SE über einen vorsorglichen Befreiungsbescheid nach § 37 WpÜG

21.11.2025 / 13:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Westwing Group SE: Veröffentlichung der Rocket Internet SE über einen vorsorglichen Befreiungsbescheid nach § 37 WpÜG

München, 21. November 2025

Die Rocket Internet SE mit Sitz in Berlin, welche an der Westwing Group SE beteiligt ist, hat am 21. November 2025 veröffentlicht, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf entsprechenden Antrag der Rocket Internet SE hin diese vorsorglich gemäß § 37 WpÜG unter Auflagen davon befreit hat, bei einer möglichen Erreichung der Kontrollschwelle von 30% aufgrund etwaiger Einziehung von eigenen Aktien durch Westwing Group SE ein Pflichtangebot abzugeben.

Die Details der Befreiung sowie die konkreten Auflagen finden sich hier:

Link

Kontakt: ir@westwing.de

21.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Fax:+49 (89) 550 544 445
E-Mail:ir@westwing.de
Internet:www.westwing.com
ISIN:DE000A2N4H07
WKN:A2N4H0
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2234134
Ende der MitteilungEQS News-Service

2234134 21.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Westwing Group
Rocket Internet

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden