W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Einkaufsmanagerindex

Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich erstmals seit Mai

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Pixel Stock/Shutterstock

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im November überraschend verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel leicht um 0,1 Punkt auf 52,4 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Zuvor war der Konjunkturindikator fünf Monate in Folge gestiegen und hatte im Oktober den höchsten Wert seit Mai 2024 erreicht.

Analysten wurden vom Stimmungsdämpfer überrascht. Sie hatten für November im Schnitt einen unveränderten Indexwert von 52,5 Punkte erwartet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des leichten Rückgangs über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft fiel der Indikator für die Stimmung im Industriesektor und rutschte dabei unter die Expansionsschwelle. Im Dienstleistungssektor hellte sich die Stimmung hingegen etwas auf und stieg weiter über die Expansionsschwelle./jkr/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 20.11.2025
Dax strebt wieder aufwärts - Nvidia-Zahlen zerstreuen Ängste um KI-Blase etwasgestern, 17:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken können
Dax Tagesrückblick 18.11.2025
Dax schließt mit größtem Minus seit Wochen18. Nov. · onvista
Dax Logo
Dax Tagesrückblick 14.11.2025
Dax dämmt Verluste etwas ein - Gold mit deutlichem Minus14. Nov. · onvista
Dax dämmt Verluste etwas ein - Gold mit deutlichem Minus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden