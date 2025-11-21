W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Flugzeug verunglückt bei Dubai Air Show

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DUBAI (dpa-AFX) - Bei einer Luftfahrtmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Flugzeug abgestürzt. Wie die Pressestelle der Regierung in Dubai mitteilte, kam der Pilot bei dem Unglück während der Dubai Air Show ums Leben. Erkenntnisse über weitere Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Es handelte sich den Angaben zufolge um ein indisches Kampfflugzeug vom Typ Tejas. Die indische Luftwaffe bestätigte den Vorfall ebenfalls und kündigte eine Untersuchung zur Unfallursache an. Einem Bericht der Zeitung "Gulf News" zufolge wurden weitere Vorführungen zunächst abgesagt.

Auf Videos, die in sozialen Medien kursierten, war zu sehen, wie das Flugzeug abrupt an Höhe verliert und in die Tiefe fällt. Anschließend sind ein Feuerball und eine große Rauchwolke zu sehen. Offiziellen Angaben zufolge eilten Rettungskräfte und Löschfahrzeuge zu dem Unfallort.

Die Dubai Air Show ist dem Bericht zufolge eine der größten Luftfahrtmessen der Welt mit etwa 1.500 Ausstellern. Sie sollte noch bis zum 24. November andauern./cmy/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Marineschiffbauer
TKMS führt Gespräche mit Kieler Nachbarwerft19. Nov. · dpa-AFX
Die Werft von TKMS
UBS rät zum Verkauf
Kursrutsch bei Fraport hält an19. Nov. · dpa-AFX
Kursrutsch bei Fraport hält an
Boom um KI und Rüstung
Start-ups bekommen mehr Geld19. Nov. · dpa-AFX
Start-ups bekommen mehr Geld
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden