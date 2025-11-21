W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Trump: Ukraine soll bis Donnerstag Friedensplan zustimmen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

(Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine eine Frist bis Donnerstag gesetzt, um den von den USA vorgelegten Friedensvorschlag zur Beendigung des Krieges mit Russland anzunehmen.

Der Donnerstag sei seiner Meinung nach ein angemessener Zeitpunkt, sagte Trump am Freitag dem Sender Fox News.

(Bericht von Bhargav Acharya, geschrieben von Christian Götz.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall auf niedrigstem Niveau seit August
Rüstungswerte schwach - Mögliche Ukraine-Initiative19. Nov. · dpa-AFX
Rüstungswerte schwach - Mögliche Ukraine-Initiative
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten istheute, 17:25 Uhr · onvista
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden