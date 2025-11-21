Trump: Ukraine soll bis Donnerstag Friedensplan zustimmen
Reuters · Uhr
(Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine eine Frist bis Donnerstag gesetzt, um den von den USA vorgelegten Friedensvorschlag zur Beendigung des Krieges mit Russland anzunehmen.
Der Donnerstag sei seiner Meinung nach ein angemessener Zeitpunkt, sagte Trump am Freitag dem Sender Fox News.
(Bericht von Bhargav Acharya, geschrieben von Christian Götz.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Das könnte dich auch interessieren
Rheinmetall auf niedrigstem Niveau seit AugustRüstungswerte schwach - Mögliche Ukraine-Initiative19. Nov. · dpa-AFX
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Trumps Friedensplan für die Ukraineheute, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten istheute, 17:25 Uhr · onvista
Verrechnungstöpfe nutzenWie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial18. Nov. · onvista