W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Ölpreise geben etwas nach

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas unter Druck geraten. Sie haben damit ihren Erholungsversuch vom Vortag zunächst abgebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel am Morgen um 66 Cent auf 62,72 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 71 Cent auf 58,29 Dollar zurück. Damit bewegen sich die Ölnotierungen im Gleichklang mit anderen Assetklassen, am Finanzmarkt deutet sich nach dem Nvidia-Strohfeuer für Freitag eine eher schlechte Stimmung an.

Am Markt wurde erneut auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA ausdrücklich nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit. Am heutigen Freitag treten die jüngsten US-Sanktionen gegen die großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil in Kraft./stk/mis

Das könnte dich auch interessieren

Ölpreise erholen sich leichtgestern, 16:23 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Aboheute, 08:00 Uhr · onvista
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden