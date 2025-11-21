Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas unter Druck geraten. Sie haben damit ihren Erholungsversuch vom Vortag zunächst abgebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel am Morgen um 66 Cent auf 62,72 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 71 Cent auf 58,29 Dollar zurück. Damit bewegen sich die Ölnotierungen im Gleichklang mit anderen Assetklassen, am Finanzmarkt deutet sich nach dem Nvidia-Strohfeuer für Freitag eine eher schlechte Stimmung an.

Am Markt wurde erneut auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA ausdrücklich nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit. Am heutigen Freitag treten die jüngsten US-Sanktionen gegen die großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil in Kraft./stk/mis