Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

21.11.2025 / 10:25 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    21.11.2025
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) hat die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal
veröffentlicht, die mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen. Zum ersten
Mal wurde die neue Tochtergesellschaft solute für ein ganzes Quartal
konsolidiert und leistete mit EUR972 tsd. den mit Abstand stärksten
EBITDA-Beitrag zum Konzern. Der zweitgrößte Beitrag kam von Webgains, der
anderen Ad-Tech-Tochtergesellschaft von APM (EUR494 tsd.). Beide bilden den
Kern der zukünftigen Ad-Tech-Ökosphäre von APM, die das Management durch
weitere M&A-Aktivitäten mit Schwerpunkt auf Preisvergleichs- und
Gutscheinportalen ausbauen will. Die Zahlen für das vierte Quartal werden
erstmals das Gutscheinportal Checkout Charlie enthalten, das solute dieses
Jahr übernommen hat. Die APM-Gruppe steigerte das EBITDA im dritten Quartal
um 165% J/J auf EUR1,3 Mio. Wir erwarten aufgrund des
Online-Weihnachtsgeschäfts (Black Friday, Cyber Monday) ein starkes Q4
EBITDA von EUR2,5 Mio. Im Jahr 2026E werden solute und Checkout Charlie
erstmals für das gesamte Geschäftsjahr konsolidiert. Dies, die
Internationalisierung, Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen Webgains und
solute sowie die technologiegetriebene Skalierung des Geschäftsbetriebs
sollten für starkes Wachstum sorgen. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt
ein unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 71%).


First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper
media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von
Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 5.00 price
target.

Abstract:
ad pepper media (APM) has reported final Q3 figures, which matched
preliminary numbers. For the first time, the new subsidiary solute was
consolidated for a whole quarter and delivered by far the strongest EBITDA
contribution to the group (EUR972k). The second largest contribution came from
Webgains, APM's other ad-tech subsidiary (EUR494k). Both form the nucleus of
APM's future ad-tech ecosphere, which management plans to expand by further
M&A activity with a focus on price comparison and voucher portals. Q4
figures will for the first time contain the voucher portal Checkout Charlie,
which solute acquired earlier this year. The APM group increased Q3 EBITDA
by 165% y/y to EUR1.3m. We expect a strong Q4 EBITDA of EUR2.5m due to online
Christmas shopping (Black Friday, Cyber Monday). In 2026E, solute and
Checkout Charlie will be consolidated for the whole FY for the first time.
This, internationalisation, cross selling opportunities between Webgains and
solute, as well the tech-driven scaling of operations look set to generate
strong growth. Our updated DCF model yields an unchanged EUR5 price target. We
confirm our Buy recommendation (upside: 71%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cca3c9e8693687e1392bfc06337e565b

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

