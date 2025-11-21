W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH

21.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE

     Unternehmen:               GESCO SE
     ISIN:                      DE000A1K0201

     Anlass der Studie:         Neunmonatszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.11.2025
     Kursziel:                  26,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     04.01.2021, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Neunmonatszahlen 2025 im Plan

Die Zahlen der GESCO SE für die ersten neun Monate des ablaufenden
Geschäftsjahres 2025 bewegten sich insgesamt im Rahmen der eigenen
Erwartungen. Aufgrund der Veränderungen im Konsolidierungskreis - Verkauf
der AstroPlast und der Doerrenberg-Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk
zum Jahresende 2024 sowie Erstkonsolidierung der Eckart seit Anfang 2025 -
ist das Zahlenwerk dabei nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten
vergleichbar.

Gleichwohl fällt beim Vorjahresvergleich positiv ins Auge, dass die
Industriegruppe trotz einer um knapp 5 Prozent niedrigeren Umsatzbasis
Steigerungen beim EBIT um über 20 Prozent und beim Nettoergebnis sogar um
gut 55 Prozent realisieren konnte. Diese erfreulichen Ergebnisverbesserungen
sind neben der Trennung von den beiden defizitären
Doerrenberg-Geschäftsbereichen auch auf erste Effekte aus den im Rahmen des
GESCO Business Systems (GBS) bei den Tochtergesellschaften implementierten
diversen Optimierungsmaßnahmen zurückzuführen.

Nach einem schwachen Oktober sowie aufgrund sich abzeichnender
Verschiebungen von Kundenabnahmen im Projektgeschäft auf Anfang 2026 und
einer erwarteten saldierten Ergebnisbelastung von rund 1 Mio. Euro aus
verschiedenen Sondereffekten musste der Vorstand seine Guidance für 2025
nach unten anpassen. Angesichts des anhaltend schwierigen makroökonomischen
Umfeldes und der damit verbundenen allgemeinen Investitionszurückhaltung
stellen sich auch die Aussichten für das kommende Geschäftsjahr derzeit
weiterhin verhalten dar.

Gleichwohl sind wir zuversichtlich, dass die GESCO-Gruppe auch unter den
anhaltend widrigen Rahmenbedingungen im Zuge der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften im Rahmen des GBS stetig
profitabel wachsen kann. Und im Falle eines Einsetzens der bereits seit
Langem beschworenen konjunkturellen Belebung sollte die Wuppertaler
Industriegruppe hiervon auch überproportional profitieren können. Dabei
bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 60,4 Prozent zum Ende des
dritten Quartals 2025 bilanziell unverändert sehr solide aufgestellt.

Zwar nehmen wir unser Kursziel für die GESCO-Aktie auf Basis unserer
anpassten Schätzungen leicht auf 26,00 Euro zurück, dabei erachten wir das
Papier aber weiterhin als deutlich unterbewertet. So liegt die aktuelle
Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 150,7 Mio. Euro bei lediglich 56,5
Prozent des zum 30. September 2025 ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals
(ohne Anteile Dritter) von 266,6 Mio. Euro bzw. 25,74 Euro je Aktie im
Umlauf - und das wohlgemerkt bei einem Unternehmen, dass profitabel arbeitet
und auch künftig keine Verluste erwirtschaften dürfte. Dementsprechend
bestätigen wir auch erneut unser "Kaufen"-Rating.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0fa81fe64682a381cf5afe41cf7e2d3a
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

