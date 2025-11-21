Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

21.11.2025 / 15:03 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.11.2025
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Q3: Dynamische Geschäftsentwicklung übertrifft die Erwartungen

Die IVU Traffic Technologies AG hat kürzlich die Q3-Zahlen berichtet und
konnte dabei umsatz- und ergebnisseitig unsere Erwartungen übertreffen.

[Tabelle]

Starkes Umsatzwachstum fortgesetzt: Im dritten Quartal konnte das
Umsatzwachstum mit +20,7% auf 37,7 Mio. EUR von einem bereits hohen Niveau
aus (Q1/25: +14,8% yoy; Q2/25: 18,8% yoy) weiter beschleunigt werden.
Getrieben wurde das Wachstum erneut von dem Wartungs- und Hostinggeschäft.
Auf 9-Monatssicht trug dieser Geschäftstyp 11PP des gesamten Umsatzwachstums
von 18,3% yoy bei und dürfte in diesem Zeitraum bereits einen Umsatzanteil
von über 50% haben, der jedoch u.E. aufgrund der geringeren Saisonalität
dieses Geschäftstyps auf Jahressicht geringer ausfallen dürfte.

Deutlicher Ergebnissprung in Q3: Das EBIT lag in Q3 bei 5,5 Mio. EUR (+48,9%
yoy) und summiert sich nach 9M auf 6,5 Mio. EUR (+65,2% yoy). Aufgrund der
überwiegend stabilen Kostenbasis könnte eine mögliche unterjährige
Verschiebung von Q4-Umsätzen in das dritte Quartal zu dem deutlichen Sprung
des Quartalsgewinns beigetragen haben, weshalb für die Beurteilung der
Profitabilität die Ganzjahreszahlen entscheidend sind. Die fortgesetzte
Kostendisziplin ist hingegen bereits sichtbar. So stieg der Personalaufwand
unterproportional zum Umsatz um +9,3% in den ersten neun Monaten (Q3/25:
8,5% yoy) und dürfte überwiegend auf Neueinstellungen aus dem Vorjahr
zurückzuführen sein. Dabei stieg die durchschnittliche Mitarbeiterzahl um
4,7% yoy, während die Personalanzahl zum 30.09. nur um 1,1% zunahm.

Übertreffen der Guidance visibel: Zum Erreichen der Guidance benötigt das
Unternehmen nun nur noch Erlöse von über 38,3 Mio. EUR (-19,6% yoy) sowie
ein Q4-EBIT von 11,5 Mio. EUR (-10,9% yoy), die somit jeweils deutlich unter
dem Vorjahreswert liegen könnten. Modellseitig bilden wir die starke
Entwicklung der ersten drei Quartale trotz leichter Prognoseerhöhung nicht
vollständig ab. Aufgrund eines möglichen Abschwächens der Saisonalität, u.a.
durch das regelmäßigere Wartungs- und Hostinggeschäft, erwarten wir eine
vergleichbare Dynamik zu 2024 (Umsatz: 9M/24: +13,6% yoy; Q4/24: +1,9% yoy).
Mit einem Q4 auf Vorjahresniveau prognostizieren wir dabei starke FY-Zahlen
mit einem Umsatz von 149,7 Mio. EUR (MONe 2025) und einem EBIT i.H.v. 18,9
Mio. EUR (MONe 2025).

Fazit: IVU konnte die ersten neun Monate sehr erfolgreich abschließen. Wir
gehen für das Gesamtjahr von einem Übertreffen der Guidance aus. Bei einem
Multiple von 16,7x EV/EBIT (2025e) sehen wir die Aktie des
Qualitätsunternehmens weiterhin als attraktiv bewertet an und bestätigen
unsere Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

