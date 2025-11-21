Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

21.11.2025 / 12:01 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG

     Company Name:                MPH Health Care AG
     ISIN:                        DE000A289V03

     Reason for the research:     9M/25 KPIs
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        21.11.2025
     Target price:                EUR37
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG
(ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00.

Zusammenfassung:
Der NAV sank in den ersten neun Monaten um rund 30% auf EUR194 Mio., was in
erster Linie auf den starken Wertverlust der im ersten Halbjahr 2025
verbuchten Beteiligung an CR Energy zurückzuführen ist. Im Septemberquartal
war der NAV stabiler (-5%). Die Portfolio-Performance von MPH wird nun
ausschließlich von der Kerninvestition in M1 Kliniken bestimmt, die
weiterhin gute Quartalsergebnisse mit solidem Wachstum und
Margensteigerungen vorweisen kann. Vorbehaltlich der behördlichen
Genehmigung plant die Haemato AG (85% M1-Beteiligung) den Verkauf des
Handelsgeschäfts ihrer Tochtergesellschaft Haemato Pharm GmbH. Wir gehen
davon aus, dass die Anleger die stärkere Fokussierung von M1 auf sein
erfolgreiches Injectables-Geschäft begrüßen werden, und sehen diese
Umstrukturierung als positiven Katalysator für die M1-Aktie sowie als
Steigerung des NAV für MPH. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser
Kursziel von EUR37 (Aufwärtspotenzial: 111%) bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health
Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 37.00 price target.


Abstract:
NAV fell some 30% during the first nine months to EUR194m owing, chiefly to
the sharp decline in the value of the CR Energy participation booked in
H1/25. For the September quarter, NAV was more stable (-5%). MPH's portfolio
performance will now be shaped solely by the core investment in M1 Kliniken,
which continues to stack good quarterly results featuring solid growth and
margin uplift. Pending regulatory approval, Haemato AG (85% M1 stake) plans
to sell the trading operations run by its Haemato Pharm GmbH subsidiary. We
think investors will welcome M1's sharpened focus on its successful
injectables business, and we see this shake up as a good catalyst for M1
shares as well as NAV uplift for MPH. We stick to our Buy rating and EUR37
target price (upside: 111%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9d6b398e7f8957157c48044ebaf682f9

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

https://eqs-news.com/?origin_id=9dda0b41-c6c8-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

