W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: PORR AG - von Montega AG

21.11.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.11.2025
     Kursziel:                  36,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Auch Q3 überzeugt bei Auftrags- und Ergebnissteigerung

PORR hat am 20.11. den Q3-Bericht vorgelegt. Auftragseingang und Ergebnis
legten erneut zweistellig zu, während die Erlösentwicklung etwas unter
unseren Erwartungen lag. Die Jahresprognosen und das Margenziel erscheinen
jedoch gut erreichbar.

[Tabelle]

Book-to-Bill-Ratio weiter deutlich über 1: In Q3 erhielt PORR Neuaufträge
i.H.v. 1.999 Mio. EUR (+29,4% yoy), wozu alle Segmente mit zweistelligen
Zuwachsraten beitrugen. Zu den Top-Orders zählten Bahnbau-Aufträge in Polen
und Tschechien im Gesamtwert von mehr als 390 Mio. EUR, ein Großauftrag zur
Altlast-Sanierung in Österreich (89 Mio. EUR) sowie die zweite Bauphase des
Windparks VIFOR in Rumänien (77 Mio. EUR). Bei einer Book-to-Bill-Ratio von
1,21 markierte der Auftragsbestand mit 9.606 Mio. EUR per 30.09. wieder mal
einen neuen Höchststand.

Umsatzdelle, aber signifikanter Ergebnisanstieg: Die Topline erfuhr in Q3
dagegen einen leichten Rücksetzer auf 1.657,6 Mio. EUR und lag nach 9M auf
Vorjahresniveau (+0,2% yoy). Laut PORR ist dies neben einer nach wie vor
verhaltenen Konjunktur im Wohnbau vor allem der Tatsache geschuldet, dass
sich größere Infrastruktur-Projekte (Design & Build) in Polen und Rumänien
derzeit noch im Planungsstadium befinden und dementsprechend einen geringen
Leistungsbeitrag zeigen. Durch Effizienzsteigerungen stieg das EBIT dennoch
signifikant auf 59,4 Mio. EUR (+19,5% yoy), die Q3-Marge legte auf 3,6% zu
(+70 BP). Auf Neunmonatssicht zeigte sich auch der Free Cashflow verbessert,
fiel mit -188,3 Mio. EUR (+25,5 Mio. EUR yoy) wie saisonal üblich aber noch
stark negativ aus. Laut CFO sollte zum FY aber wieder ein positiver FCF zu
Buche stehen.

Umsatzprognosen leicht gesenkt: Hinsichtlich des Konzern-Umsatzes
konkretisierte der Vorstand die Guidance auf einen Zielkorridor von 6,2 bis
6,3 Mrd. EUR (zuvor: 'moderates Wachstum'). Auch das auf ein EBIT zwischen
180 und 190 Mio. EUR quantifizierte Ergebnisziel entspricht u.E. weitgehend
der vorherigen Zielsetzung (EBIT-Marge 2,8-3,0%) sowie im Mid Point unserer
Prognose. Des Weiteren avisiert der Vorstand unverändert bis 2030 eine
weitere Verbesserung der operativen Marge auf 3,5 bis 4,0%. Wir passen
folglich lediglich unsere diesjährige Umsatzprognose leicht nach unten an
und sehen auch im Konsens (2025e: Umsatz 6.373 Mio. EUR; EBIT 188,7 Mio.
EUR) nur in dieser Hinsicht etwas Revisionsbedarf.

Fazit: PORR überzeugt weiterhin mit einer starken Auftragsentwicklung und
trotz projektbedingter Umsatzdelle zweistelligen Ergebnissteigerungen. Wir
sehen das Unternehmen auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen und in 2026ff.
wieder stärker und weiter profitabel zu wachsen. Vor diesem Hintergrund
erachten wir die Bewertung nach wie vor als zu niedrig (EV/EBIT 2025e: 6,8x)
und den jüngsten Kursrücksetzer als Investment-Gelegenheit. Wir bekräftigen
daher unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 36,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bcf78406ddcf07815c867b4a5989f847

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c3699f30-c6dd-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2234336 21.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PORR

Das könnte dich auch interessieren

Energietechnikkonzern
Siemens Energy kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angestern, 12:16 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden