Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG

21.11.2025 / 11:44 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG

     Unternehmen:               TAKKT AG
     ISIN:                      DE0007446007

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.11.2025
     Kursziel:                  7,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Goodwill-Impairments in den US-Geschäftsbereichen sowie Überarbeitung der
Dividendenpolitik

In der gestrigen Ad-hoc-Mitteilung kündigte TAKKT eine bevorstehende
Wertberichtigung von Geschäfts- und Firmenwerten in Höhe von voraussichtlich
rund 125 Mio. EUR an. Gleichzeitig verkündet das Management eine Abkehr von
der bisherigen Dividendenpolitik, die eine Mindestdividende von 0,60 EUR je
Aktie vorsah. Die Guidance für die operativen KPIs bleibt dagegen
unverändert. Wir haben unsere Dividendenerwartung und unser Kursziel erneut
gesenkt.

Überraschend hohe Impairments im Volumen von rund 125 Mio. EUR: TAKKT
berichtete, dass die Berücksichtigung der aktuellen Mehrjahresplanung zu
einem Wertberichtigungsbedarf von rund 125 Mio. EUR bei den
Werthaltigkeitstests führen wird. Betroffen sind die US-amerikanischen CGUs
Cenbert (Segment FS) sowie Displays2Go und National Business Furniture
(beide Segment OF&D). Die Notwendigkeit dieser Impairments überrascht uns
nicht, wohl aber deren Höhe sowie die Meldung, dass auch das amerikanische
Büromöbelgeschäft (NBF) betroffen ist. Bisher enthielten unsere Prognosen
für die entsprechenden Wertberichtigungen lediglich einen Betrag i.H.v. 60
Mio. EUR. Bereits im GJ 2024 beliefen sich diese auf 62,9 Mio. EUR für die
Foodservice CGU Cenbert. Im GJ 2023 fiel ein Impairment von 37,0 Mio. EUR
auf die CGU Displays2Go an. Als Grund der für die Impairments
ausschlaggebenden vorsichtigeren Mehrjahresplanung nennt TAKKT das
schwierige und volatile Marktumfeld in den USA als Folge der
Zollstreitigkeiten. Auch nach den angekündigten Wertberichtigungen dürfte
Goodwill weiterhin mit ca. 380 Mio. EUR die größte Position auf der
Aktivseite der TAKKT-Bilanz darstellen. Der verbleibende Teil sollte aber
u.E. auf das weniger gefährdete Kerngeschäft Industrial & Packaging sowie zu
einem geringeren Teil auf das ebenfalls strukturell profitable NBF-Geschäft
entfallen.

Abkehr von der bisherigen Ausschüttungspolitik: Die Ad-hoc-Meldung
thematisiert neben den Wertberichtigungen auch die Dividendenpolitik. Das
Unternehmen wird die bisherige Dividendenpolitik, die eine jährliche
Dividende von 0,60 EUR plus eine mögliche Sonderdividende vorsah, nicht
fortsetzen. Die aktuellen Konsensus-erwartungen für die Dividende 2025
i.H.v. 0,35 EUR werden vom Management als zu hoch betrachtet. Zuletzt hieß
es, der Dividendenvorschlag werde den FCF 2025 sowie den Ausblick auf den
FCF 2026 inkl. des künftigen Investitionsbedarfs berücksichtigen.

Signal zur Höhe der künftigen Ertragskraft der Gruppe: Auch wenn die
angekündigten Wertberichtigungen (125 Mio. EUR) deutlich über unseren
Erwartungen (60 Mio. EUR) liegen, halten wir einen klaren Schnitt zu einer
realistischen Mehrjahresplanung nach dem Wechsel auf dem CFO-Posten für
sinnvoller als eine Fortsetzung der scheibchenweisen Anpassungen der
Vergangenheit. Dies umso mehr, als TAKKT in der Ad-hoc-Meldung die aktuelle
Unternehmensguidance bekräftigt. Für unsere DCF-Bewertung ist diese nicht
zahlungsrelevante Maßnahme ohnehin zunächst nicht relevant. Allerdings
sendet das Management damit ein Signal, dass nunmehr keine rasche
Margenerholung auf das Margenniveau der Vergangenheit mehr erwartet wird.
Die Abkehr von einer attraktiven Basisdividende sendet das gleichgerichtete
Signal, dass die bisherige Mindestausschüttung von 0,60 EUR aus
Managementsicht nicht nachhaltig darstellbar erscheint. Dies nehmen wir zum
Anlass, das von uns langfristig erwartete EBITDA-Margenniveau im TV von 9,5%
auf 9,0% zu senken.

Fazit: Wir senken unsere Dividendenerwartungen zum dritten Mal in diesem
Jahr und erwarten nun eine Dividende 2025 von 0,15 EUR (zuvor: 0,30 EUR) je
Aktie. Zukünftig erwarten wir eine Ausschüttung i.H.v. circa 50% des FCFs
des Unternehmens. Aus der Anpassung der langfristigen Margenerwartung
resultiert eine Reduktion des Kursziels auf 7,00 EUR. Auf dem aktuellen
Kursniveau (20-Jahrestief) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung in Erwartung
eines Turnarounds in 2026.



TAKKT

