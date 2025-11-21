Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

21.11.2025 / 11:49 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     9M/25 Bericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        21.11.2025
     Target price:                EUR4,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 5,10 auf EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Wie erwartet lagen die Q3-Ergebnisse auf vergleichbarer Basis unter den
Vorjahreswerten. Das Management hatte den Markt bereits darauf hingewiesen,
dass das September-Quartal durch die anhaltenden Auswirkungen des langsamen
Aufbaus des Supply-Side-Platform-Geschäfts (SSP) nach umfangreichen
Plattformvereinheitlichungen in Q2 und zu Beginn des dritten Quartals
belastet sein würde. Nach zwei enttäuschenden Quartalen ist die Skepsis des
Marktes wieder aufgekommen, und die Anleger werden auf das vierte Quartal
blicken, um sich zu vergewissern, dass das Geschäft tatsächlich wieder auf
Kurs ist. Die Geschäftsführung bestätigte die Guidance für 2025, die nun
eine Änderung der Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 widerspiegelt. Das
Unternehmen hat bereits zuvor schwierige Zeiten überwunden, und wir glauben,
dass der schwache Abschwung zur Jahresmitte lediglich eine vorübergehende
Unterbrechung seines Wachstumskurses darstellt. Unser Kursziel sinkt auf
EUR4,50 (zuvor: EUR5,10), nachdem wir unsere Investitionsannahmen in unseren
kurzfristigen Prognosen nach oben korrigiert haben. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung für Verve bei (Aufwärtspotenzial: 200%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 5.10 to EUR 4.50.

Abstract:
As expected, Q3 results were down YoY on a LFL-basis. Management had already
signalled to the market that the September period would be burdened by the
lingering effects of the slow ramp-up of the Supply Side Platform (SSP)
business after extensive platform unifications in Q2 and early Q3. After two
underwhelming quarters, market scepticism has resurfaced, and investors will
look for Q4 to confirm that operations are indeed back on track. Management
confirmed 2025 guidance that now reflects a change in revenue recognition as
mandated by IFRS 15. The business has overcome headwinds before, and we
believe the mid-year downturn is merely a temporary interruption in Verve's
growth trajectory. Our TP moves to EUR4.5 (old: EUR5.1) after upping investment
assumptions in our near-term forecasts. We remain Buy-rated on Verve
(upside: 200%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e2c744f139dc78d2e0a72e113d285104

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

