Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Lars Klingbeils Reise nach China
dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lars Klingbeils Reise nach China:
"Auf seiner Asienreise bekommt Klingbeil zu spüren, was die Statistiken in der Realität bedeuten. Während in Deutschland in depressiver Stimmung über notwendige Reformen gestritten wird, können Klingbeils chinesische Gesprächspartner vor Kraft kaum laufen. Deutschlands Einfluss und Gewicht auf internationaler Bühne haben sich immer aus ökonomischer Potenz genährt. Man hatte anderen Staaten mit den exportstarken und technologisch führenden Konzernen etwas zu bieten. Klingbeil wies den Vizepremier darauf hin: Die deutsche Wirtschaft habe zur Modernisierung Chinas beigetragen. Das aber klang wie eine freundliche Erinnerung an vergangene Zeiten."/DP/jha
