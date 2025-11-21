W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Trumps Friedensplan

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trumps Friedensplan:

"Wenn Kiew auf die Bedingungen eingeht und ihre bislang so starke Armee halbiert, hat es keine wirksame Garantie, dass Russland nicht irgendwann erneut angreift. Den Europäern wurde vor Augen geführt, wie machtlos und abhängig von der US-Unterstützung sie militärisch sind. Trotz anderslautender Bekenntnisse sind sie nicht in der Lage, den Ausfall der US-Unterstützung für Kiew zu kompensieren."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden