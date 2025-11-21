Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Merz und Belém
dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz und Belém:
"Das löst nicht nur die bekannte Kritik an dem Scharfmacher aus dem Sauerland aus, der sich einfach nicht im Griff hat. Das Belém-Bashing landet angesichts der Vorgeschichten vielmehr auf dem wachsenden Haufen der verschiedensten Pannen, die diese Regierung unter der Führung von Merz in nur sechs Monaten an der Macht angesammelt hat. Die Frage, die sich unabhängig von ideologischen Vorlieben inzwischen in den politischen Raum schiebt, ist eine gefährliche. Sie lautet: Kann der das überhaupt?"/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Schweizer GroßbankUBS-Präsident spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA17. Nov. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzenWie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial18. Nov. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista