Schindler Holding AG: Veränderung in der Konzernleitung

EQS Group · Uhr
Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie
21.11.2025 / 06:30 CET/CEST

Der Verwaltungsrat hat folgende Änderung in der Konzernleitung per 20. November 2025 beschlossen.

Hugo Martinho, verantwortlich für Human Resources, ist aus der Konzernleitung ausgeschieden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb des Schindler-Konzerns zu widmen.

Die Nachfolge für die Position wird zur gegebenen Zeit bekanntgegeben werden.

Die Konzernleitung setzt sich somit aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europa-Süd), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asien-Pazifik), Patrick Hess (Europa-Nord), Vikén Martarian (Amerika und Fahrtreppen) und Meinolf Pohle (China).

Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Mehr Informationen
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com

Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Schweiz

Tel. +41 41 445 32 32
corporate.communications@schindler.com
group.schindler.com

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

