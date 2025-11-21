Siemens Gamesa soll 2028 deutlich schwarze Zahlen schreiben

Düsseldorf (Reuters) - Die seit Jahren schwächelnde Windenergie-Tochter des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy soll nach den Worten von Vorstandschef Christian Bruch 2028 deutlich schwarze Zahlen schreiben.

Siemens Gamesa werde 2028 "stark cash positiv" sein, sagte Bruch am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns in den USA. "Das ist die gegenwärtige Planung." Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Gamesa vor Steuern einen Free Cashflow von minus 1,75 Milliarden Euro verbucht. 2026 soll die Gewinnschwelle erreicht werden.