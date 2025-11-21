Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2024/2025 mit Steigerung beim Gesamterfolg

Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Jahresergebnis

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2024/2025 mit Steigerung beim Gesamterfolg



Zürich, 21. November 2025

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2024/2025 mit Steigerung beim Gesamterfolg Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 eine solide Anlagerendite von 5,1%. Der Nettoinventarwert pro Anteil erhöhte sich auf CHF 116.65, die Mietzinseinnahmen konnten like-for-like gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5% gesteigert werden.



Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst insgesamt 194 Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3 233 Millionen (Stand 30. September 2025). Die während des gesamten Berichtszeitraums gehaltenen Immobilien verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 2,4% (netto, nach Abzug getätigter Investitionen). Entsprechend fiel der Gesamterfolg des Fonds mit CHF 121,5 Millionen deutlich höher aus als in der Vorperiode (CHF 57,6 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg von CHF 113.73 (Stand 30. September 2024) auf CHF 116.65 per 30. September 2025 (+2,6%). Auf Ebene des Nettoertrags musste ein Rückgang verzeichnet werden, der hauptsächlich aus höheren Gewinnsteuern resultierte. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) konnte erneut gesenkt werden und lag bei 0,68% (Vorjahr: 0,70%).



Im Geschäftsjahr 2024/2025 wurde eine Wohnliegenschaft zugekauft. Acht kleinere Liegenschaften konnten erfolgreich verkauft werden, was zu einem realisierten Kapitalgewinn von insgesamt CHF 6,1 Millionen führte (netto, nach Abzug von Steuern und Verkaufskosten). Durch die Verkäufe und die positiven Marktwertveränderungen sank die Fremdfinanzierungsquote über das Geschäftsjahr hinweg auf 20,6% (30. September 2024: 22,1%).



Der gesamthaft in der Geschäftsperiode 2024/2025 realisierte Erfolg belief sich auf CHF 58,5 Millionen respektive CHF 2.71 pro Anteil. Davon werden CHF 58,3 Millionen respektive CHF 2.70 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Das Ex-Datum für die Dividende ist der 26. November 2025. Die Auszahlung erfolgt am 28. November 2025. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt somit 2,03% (Stand 30. September 2025) und 2,31% bezogen auf den Nettoinventarwert (NAV). Der Total Return betrug im Geschäftsjahr 2024/2025 14,8%. Im gleichen Zeitraum verzeichneten die kotierten Schweizer Immobilienfonds eine Performance von 12,7% (SXI Real Estate® Funds Broad TR, SWIIT).



Den Jahresbericht per 30. September 2025 und weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.





Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.



Per 30. Juni 2025 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 281,8 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 137,6 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 281,8 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 88,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2025 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 112,9 Milliarden.



Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.



Ein finanziell selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.



1#2 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2024 Ranking Europe, #2 INREV Fund Manager Survey 2025





Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Medienmitteilung (PDF)

