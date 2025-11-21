Trump: Ukraine soll US-Plan bis Donnerstag akzeptieren
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den von den Vereinigten Staaten vorgelegten Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges bis kommenden Donnerstag im Wesentlichen akzeptiert. "Donnerstag ist unserer Meinung nach ein geeigneter Zeitpunkt", sagte Trump in einem Gespräch mit Fox News Radio auf die Frage, ob die USA der Ukraine eine "lockere Frist" gesetzt hätten, um dem Plan zuzustimmen./ngu/DP/he
