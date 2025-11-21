Turbulente Stimmung an den Aktienmärkten: DAX weiter unter Druck

Nach dem turbulenten Vortag zeigt sich der deutsche Leitindex zum Handelsauftakt verhalten und tendiert ins Minus. Während Anleger hierzulande vorsichtig agieren, signalisieren die US-Futures eine leichte Erholung. Auch in Asien überwiegt Optimismus. Der Nikkei präsentiert sich mit einem moderaten Plus.

Makroökonomischer Überblick:

Die britischen Einzelhandelsumsätze sind im Oktober überraschend um 1,1 % gefallen. Analysten führen dies auf Konsumzurückhaltung vor dem Black-Friday-Rabattmarathon zurück, was die Nervosität vor dem Weihnachtsgeschäft verstärkt. In Deutschland trübt sich die Industriekonjunktur weiter ein: Der HCOB Manufacturing PMI sank im November auf 48,4 Punkte und markiert damit die deutlichste Kontraktion seit sechs Monaten. Vor allem schwache Exportbestellungen belasten die Branche, während die Kosten zwar sinken, aber die Nachfrage ausbleibt.

Im Fokus:

Siemens Energy startet schwächer, obwohl der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag in den USA ambitionierte Ziele präsentierte. Bis 2028 soll die operative Marge auf 14–16 % steigen, flankiert von einem Aktienrückkaufprogramm über 6 Mrd. €. Rückenwind kommt aus prall gefüllten Auftragsbüchern und einer robusten Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen. Dennoch bleibt die Windkraft-Tochter Gamesa ein Sorgenkind. Schwarze Zahlen werden hier frühestens für 2028 erwartet.

Renk zeigt sich ebenfalls im Minus, obwohl der Augsburger Getriebespezialist auf seinem Kapitalmarkttag ehrgeizige Wachstumspläne skizzierte. Bis 2030 soll der Umsatz auf bis zu 3,2 Mrd. € steigen, getragen von einem „Superzyklus“ im Verteidigungssektor. Der Anteil des Rüstungsgeschäfts soll auf 90 % klettern, ergänzt durch gezielte Übernahmen und eine EBIT-Marge von über 20 %. Anleger reagieren wegen der hohen Bewertung und geopolitischer Unsicherheiten dennoch zurückhaltend.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull HD0UAS 53,29 17849,121426 Punkte 4,37 Open End DAX® Bull UG5B2Y 4,5 22750,17265 Punkte 69,03 Open End Silber Bull UG6NHU 13,63 24770,019467 Punkte 14,07 Open End DAX® Bull UG5B0S 8,85 22303,972476 Punkte 27,48 Open End DAX® Bear UN13DL 4,90 43,973048 USD 8,94 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2025; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Starbucks Corp. Call HD6T4K 0,48 100,00 USD 5,24 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Call HD27RR 6,25 600,00 USD 4,62 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Put HD9JUN 1,14 560,00 USD 13,34 17.12.2025 DAX® Put UG1N7Q 1,89 19000,00 Punkte 11,87 20.03.2026 DAX® Put UG0CLG 0,64 20000,00 Punkte 21,85 19.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2025; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit E.ON SE Long UG4KJ1 1,74 14,061524 EUR 11 Open End DAX® Short UG5LC2 1,15 24830,164129 Punkte -15 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 4,12 1091,592473 EUR 3 Open End Snowflake Inc. Long HD653P 2,70 195,777441 USD 5 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 3,52 89,696995 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2025; 10:35 Uhr;

