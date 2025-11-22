Merz: Ende des Krieges nur mit Zustimmung der Ukraine
dpa-AFX · Uhr
JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim G20-Gipfel betont, dass es ohne die Zustimmung der Ukraine kein Ende des Krieges dort geben könne. "Kriege können nicht beendet werden durch Großmächte über die Köpfe der beteiligten Länder hinweg", sagte er als Reaktion auf den neuen US-Friedensplan. "Eine Beendigung des Krieges kann es natürlich nur dann geben, wenn es eine uneingeschränkte Zustimmung der Ukraine gibt."/aha/DP/zb
