W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Treffen zwischen Ukraine, Europäern und USA am Sonntag

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Vertreter führender europäischer Staaten wollen am Sonntag mit den USA und der Ukraine über den US-Friedensplan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus deutschen Regierungskreisen bestätigt./mfi/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten istgestern, 17:25 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden