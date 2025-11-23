Kolumne von Stefan Riße

Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert

Acatis

Trotz Ängsten vor einer Blase sind viele Investoren in den USA fast voll investiert. Bedeutet der Pessimismus, dass es keinen Crash geben kann? Anleger sollten aufpassen, aus der schlechten Stimmung nicht die falschen Schlüsse ziehen.

Ein Börsenhändler analysiert Daten.
Quelle: Adobe.com/insta_photos

Stimmindikatoren haben im Grunde genau einen Zweck: Man versucht an ihnen abzulesen, wie stark der Investitionstrieb der Anleger ist. Sind diese voll investiert und womöglich sogar noch gehebelt auf Kredit, dann wird es gefährlich, denn wer soll dann zu noch höheren Kursen die Aktien kaufen?

