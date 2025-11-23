Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert
Acatis · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Trotz Ängsten vor einer Blase sind viele Investoren in den USA fast voll investiert. Bedeutet der Pessimismus, dass es keinen Crash geben kann? Anleger sollten aufpassen, aus der schlechten Stimmung nicht die falschen Schlüsse ziehen.
Quelle: Adobe.com/insta_photos
Stimmindikatoren haben im Grunde genau einen Zweck: Man versucht an ihnen abzulesen, wie stark der Investitionstrieb der Anleger ist. Sind diese voll investiert und womöglich sogar noch gehebelt auf Kredit, dann wird es gefährlich, denn wer soll dann zu noch höheren Kursen die Aktien kaufen?
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
Jetzt freischalten
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Massiver StimmungsumschwungDie Wall Street ist so volatil wie seit dem April-Chaos nicht mehr21. Nov. · onvista
Dax Tagesrückblick 21.11.2025Dax verliert weiter an Boden - Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy und Rheinmetall21. Nov. · onvista
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Verrechnungstöpfe nutzenWie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken können20. Nov. · onvista
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial18. Nov. · onvista