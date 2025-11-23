Rubio kündigt Änderungen von US-Friedensplan an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat nach Verhandlungen mit der Ukraine und ihren europäischen Unterstützern Änderungen des Friedensplans zur Beendigung des Ukraine-Krieges angekündigt. Man habe ein "sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt, das auf den Beiträgen aller beteiligten Parteien" basiere, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak. Nun sollen die Differenzen zu dem Russland verringert und eine Lösung ausgearbeitet werden, mit der sowohl die Ukraine als auch die USA zufrieden wären.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen.

Rubio bezeichnete die Gespräche als das "produktivste und bedeutsamste" Treffen eines Prozesses, an dem die Vereinigten Staaten "von Anfang an" beteiligt gewesen seien. Er zeigte sich zuversichtlich, dass am Ende US-Präsident Donald Trump sein Einverständnis für den neuen Plan geben werde./ngu/DP/men