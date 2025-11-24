ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 34,50 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Aktie legt zuBayer steigt nach starken Pharma-Studiendaten auf Jahreshochheute, 08:26 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Gerinnungshemmer Asundexian doch wieder Hoffnungsträger für Bayerheute, 09:52 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeParadoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiertgestern, 09:30 Uhr · Acatis
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista