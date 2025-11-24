W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Drei Blackweek: SIM Unlimited M um supergünstige 16,92 Euro/...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Drei Blackweek: SIM Unlimited M um supergünstige 16,92 Euro/ Monat, ohne Aktivierungsentgelt.*

Nur von 24. November bis 1.Dezember 2025 in allen Drei Shops  
und auf drei.at Blackweek Rabatt über Gutscheincode 
BLACKWEEK25. 

Wien (APA-ots) - Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only  
Neukund:innen beim 
bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die 
monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den 
Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop auf 
drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die 
Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis. 

Zwtl.: Eine Woche lang 15% zusätzlich auf SIM only Aktionstarif. 

SIM Unlimited M inkludiert unlimitierte Minuten/ SMS und 5G Daten 
in Österreich (max 250 Download und max. 50 Mbit/s Upload) und 32 GB 
innerhalb der EU. 
In der Blackweek von 24. November bis 1. Dezember 2025 sparen SIM 
Unlimited M Neukunden zusätzlich 15% auf den bereits reduzierten Xmas 
Tarif. Die SIM Unlimited M Grundgebühr sinkt in diesem limitierten 
Zeitraum auf noch günstigere 16,92 Euro/ Monat. Ohne Bindung. 

*Rabatt für 24 Monate bei Neuanmeldung Sprachtarif SIM Unlimited 
M. Danach reguläres monatliches Entgelt. Nicht kompatibel mit 
Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/black-week 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0064    2025-11-24/11:03
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden