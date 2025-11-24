W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Uhr
APA ots news: UNIQA: S&P hebt Ratings der operativen Gesellschaften auf A+ an - dank starker Performance und verbesserter Diversifikation

Gründe: Sehr starke operative Performance, breitere Ergebnis-  
und Umsatzdiversifikation, robuste Kapitalausstattung und 
erfolgreiche Entschuldung 

Wien (APA-ots) - - Upgrade auf "A+" für UNIQA Österreich Versicherungen  
AG, die 
Rückversicherung UNIQA Re AG und UNIQA Polen 

- Langfristiges Emittentenrating der UNIQA Insurance Group AG steigt 
auf "A" 

Die internationale Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat die 
Ratings für drei zentrale Gesellschaften der UNIQA Gruppe angehoben: 
Die UNIQA Österreich Versicherungen AG, die 
Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re AG (Zürich) sowie UNIQA Polen 
(UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A.) werden künftig mit "A+" 
bewertet. Gleichzeitig wurde das langfristige Emittentenrating der 
börsennotierten UNIQA Insurance Group AG von "A-" auf "A" erhöht. Der 
Ausblick für alle Gesellschaften bleibt stabil. 

Als Hauptgründe für das Upgrade nennt S&P: 

- Sehr starke operative Performance und Underwriting-Ergebnisse , die 
im Vergleich zu anderen "A+"-bewerteten Versicherern überzeugen. 

- Erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie mit größerer 
Diversifikation der Erträge zwischen Österreich und den 
internationalen Märkten in Zentral- und Osteuropa (CEE). 

- Robuste Kapitalausstattung und solide Bilanzstruktur , 
unterstrichen durch eine hohe Solvabilitätsquote von 283 % 

- Disziplinierte Kapitalallokation und nachhaltige Entschuldung , 
wodurch die Finanzkraft der Gruppe weiter gestärkt wurde. 

- Die Kombination aus disziplinierter Kapitalallokation , operativer 
Stärke und einer starken Marktposition in Österreich sowie den 
wichtigsten CEE-Ländern verschafft eine hervorragende Ausgangsbasis, 
um die Performance von UNIQA auf dem Niveau anderer "A+"-bewerteter 
Versicherer zu halten. 

"Die Anhebung des Ratings unserer operativen Gesellschaften auf A 
+ mit stabilem Ausblick durch S&P ist eine klare Bestätigung unserer 
erfolgreichen Strategie, der Stärke unserer Bilanz und unseres 
stabilen sowie diversifizierten Geschäftsmodells.Trotz der 
makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen der letzten 
Jahre haben unsere Teams stets konsequent daran gearbeitet, unsere 
Ziele zu erreichen und nachhaltigen Wert für unsere Kundinnen und 
Kunden sowie Stakeholder geschaffen. Diese Anerkennung gibt uns 
zusätzliches Vertrauen und motiviert uns, UNIQA noch stärker und 
widerstandsfähiger für die Zukunft zu machen", betont Kurt Svoboda, 
Chief Financial und Chief Risk Officer bei der UNIQA Insurance Group 
AG. 

Zwtl.: Kontinuierlichen Weiterentwicklung, die sich deutlich 
intensiviert hat 

Die Expert:innen der renommierten Agentur schreiben in ihrem 
Rating: "In den vergangenen Jahren ist es UNIQA gelungen, trotz 
zahlreicher externer Herausforderungen wie Inflation, dem Russland- 
Ukraine-Krieg und einer schwachen makroökonomischen Entwicklung in 
Österreich in den letzten drei Jahren eine durchgehend starke und 
widerstandsfähige Performance zu erzielen." Diese gestärkte Position 
ist S & P zu folge das "Ergebnis der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung von UNIQA über das letzte Jahrzehnt, die sich nach 
der Übernahme der AXA-CEE-Gesellschaften im Jahr 2020 nochmals 
deutlich intensiviert hat." 

Zwtl.: Dank stark diversifizierten Geschäftsprofils auch künftig 
solide und stabile Erträge 

Den stabilen Ausblick begründen die Expert:innen von S&P damit, 
dass UNIQA dank des stark diversifizierten Geschäftsprofils auch 
künftig solide und stabile Erträge auf dem Niveau anderer "A+"-Peers 
erzielen und gleichzeitig die sehr starke Kapitalausstattung sowie 
Bilanzstärke bewahren wird. 

Zwtl.: Upgrade auch für Anleihen 

Im Zuge des Upgrades wurden auch zwei ausstehende nachrangige 
Anleihen von UNIQA von "BBB" auf "BBB+" hochgestuft, während die 
Senior-Debt-Ratings auf "A" angehoben wurden. 

Das gesamte S&P Rating steht als PDF zum Download bereit, hier 
Fotos von Kurt Svoboda , Chief Financial und Chief Risk Officer bei 
der UNIQA Insurance Group AG. 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In 
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA 
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

