BVB ohne Beier gegen Villarreal
dpa-AFX · Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen den FC Villarreal auf Angreifer Maximilian Beier verzichten. Der 23-Jährige beendete das Abschlusstraining am Montag vorzeitig. "Maxi hatte muskuläre Probleme, eine Verhärtung. Es sieht momentan so aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime)./lap/DP/he
