DAX® - Die volle Breitseite

Es steht einiges für den DAX® auf dem Spiel. Nachdem es am Vortag zu einem scharfen Reversal im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 23.467 Punkten) kam, mussten die deutschen Standardwerte am Freitag ein weiteres Abwärtsgap (23.277 zu 23.256 Punkte) hinnehmen. Wenngleich das Aktienbarometer dynamische Anschlussverkäufe letztlich verhindern konnte, schweben doch mehrere Damoklesschwerter über den deutschen „blue chips“. Zum einen hat der DAX® die Tradingrange der letzten Monate zwischen 24.700 und 23.300 Punkten mittlerweile nach unten aufgelöst. Damit droht die o. g. Schiebezone in eine Topformation umzuschlagen. Gleichzeitig begünstigen die eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder sprunghafte Handlungen und ein „Mehr“ an Volatilität. Wir haben das Wochenende genutzt, um zusätzlich noch weitere Chartarten unter die Lupe zu nehmen. Während der Point & Figure-Chart die Gefahr einer Topbildung untermauert, droht im Heikin Ashi-Chart im November ein Farbwechsel. Letzteres signalisiert hier regelmäßig einen Trendwechsel. Für einen der wenigen Hoffnungsschimmer sorgt der „CNN Fear & Greed-Index“, der mit einem Wert von 6 zuletzt den niedrigsten Stand seit Anfang April erreichte.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

