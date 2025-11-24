Im Dax zeichnet sich zum Wochenbeginn ein Erholungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 23.285 Punkte. Damit würde es der Dax zurück über seine exponentielle 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen, die in der Vorwoche erstmals seit April gerissen hatte.

Die Marke von 23.000 Punkten scheint zunächst zu halten. Mit 22.943 Punkten war der Dax am Freitag nämlich zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt, war dann aber über die Marke zurückgekehrt. Selbst gute Zahlen und ein starker Quartalsausblick des KI-Konzerns Nvidia hatten die zuletzt von Zinssorgen geprägte Anlegerstimmung nur kurzzeitig wieder in die Spur gebracht. Am Freitag war die anfangs schwache Wall Street jedoch dank einer Trendwende nach dem europäischen Handelsende mit Gewinnen ins Wochenende gegangen.

USA: Im Plus

Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen wieder in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,08 Prozent und schloss mit 46.245,41 Punkten. Die Börsenwoche war mit einem Verlust des Dow von knapp 2 Prozent allerdings eine der schwächsten der zurückliegenden Monate.

Für den Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 24.239,57 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500. Letzterer erholte sich am Freitag um 0,98 Prozent auf 6.602,99 Zähler.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.245 + 1,08 Prozent &P 500 6.602 + 0,98 Prozent Nasdaq 22.273 + 0,88 Prozent

Asien: Erholungsversuch

Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum sind mit einem Erholungsversuch in die Woche gestartet. Ein wenig Rückenwind liefert die Erholung der Nasdaq vor dem Wochenende. Ob dort die Korrektur nach einer vorherigen Rally schon beendet ist, steht allerdings in den Sternen. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um gut zwei Prozent zu. Gewinne gab es auch in Australien. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 48.625 - 0,20 Prozent Hang Seng 25.835 - 0,60 Prozent CSI 300 4.448 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,84 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,69 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,05 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,62 USD - 0,29 USD WTI 58,11 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 90 (93) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 30 (31) EUR - 'MARKET-PERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 290 (272) EUR - 'BUY'

GOLDMAN NIMMT BMW MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 112 EUR

GOLDMAN NIMMT MERCEDES-BENZ MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 74 EUR

GOLDMAN NIMMT PORSCHE AG MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 46 EUR

GOLDMAN NIMMT VOLKSWAGEN MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 106 EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 246 (267) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 277 (291) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX