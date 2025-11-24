W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Im Dax zeichnet sich zum Wochenbeginn ein Erholungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 23.285 Punkte. Damit würde es der Dax zurück über seine exponentielle 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen, die in der Vorwoche erstmals seit April gerissen hatte. Die Marke von 23.000 Punkten scheint zunächst zu halten. Mit 22.943 Punkten war der Dax am Freitag nämlich zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt, war dann aber über die Marke zurückgekehrt. Selbst gute Zahlen und ein starker Quartalsausblick des KI-Konzerns Nvidia hatten die zuletzt von Zinssorgen geprägte Anlegerstimmung nur kurzzeitig wieder in die Spur gebracht. Am Freitag war die anfangs schwache Wall Street jedoch dank einer Trendwende nach dem europäischen Handelsende mit Gewinnen ins Wochenende gegangen.

USA: - IM PLUS - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen wieder in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,08 Prozent und schloss mit 46.245,41 Punkten. Die Börsenwoche war mit einem Verlust des Dow von knapp 2 Prozent allerdings eine der schwächsten der zurückliegenden Monate. Gefragt waren vor dem Wochenende vor allem Titel der "Old Economy" wie Coca-Cola , Nike , Home Depot und Merck & Co . Etliche große Tech-Aktien wie Oracle , Microsoft , Broadcom und AMD wurden dagegen gemieden. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 24.239,57 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500 . Letzterer erholte sich am Freitag um 0,98 Prozent auf 6.602,99 Zähler.

ASIEN: - ERHOLUNGSVERSUCH - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum sind mit einem Erholungsversuch in die Woche gestartet. Ein wenig Rückenwind liefert die Erholung der Nasdaq vor dem Wochenende. Ob dort die Korrektur nach einer vorherigen Rally schon beendet ist, steht allerdings in den Sternen. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um gut zwei Prozent zu. Gewinne gab es auch in Australien. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX              		23091,87		-0,80%
XDAX            		23215,98		1,27%
EuroSTOXX 50		5515,09		-0,98%
Stoxx50        		4713,52		-0,40%
				
DJIA             		46245,41		1,08%
S&P 500        		6602,99		0,98%
NASDAQ 100  		24239,57		0,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                 128,84              -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1523		0,05%
USD/Yen             	156,62		0,14%
Euro/Yen       		180,47		0,19%

BITCOIN:

Bitcoin		        86.957		0,18%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                  62,61            +0,05 USD
WTI                    58,11            +0,05 USD

/mis

