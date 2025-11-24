EQS-Adhoc: Verteilung im Insolvenzverfahren – Auszahlung an Anleihegläubiger
EQS-Ad-hoc: German Pellets GmbH i.I. / Schlagwort(e): Insolvenz
Verteilung im Insolvenzverfahren – Auszahlung an Anleihegläubiger
24.11.2025 / 13:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Insolvenzverfahren über das Vermögen der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar
Amtsgericht Schwerin – 580 IN 64/16 –
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR
German Pellets GmbH
WKN: A13R5N, A1TNAP, A1H3J6
Hamburg, 21.11.2025
Verteilung im Insolvenzverfahren – Auszahlung an Anleihegläubiger
Der Insolvenzverwalter der German Pellets GmbH, Wismar, gibt bekannt, dass im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens eine erste Verteilung an die Gläubiger, einschließlich der Inhaber der Anleihen
- Anleihe 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibung 2011/2016 ISIN DE000A1H3J67, WKN A1H3J6
- Anleihe 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibeung 2013/2018 ISIN DE000A1TNAP7, WKN A1TNAP
- Anleihe 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibung 2014/2019 ISIN DE000A13R5N7, WKN A13R5N
erfolgen wird.
Die Quotenzahlung der Abschlagsverteilung beträgt rund 2,56 %. Die Auszahlung an die Anleihegläubiger ist für die Kalenderwoche 48/2025 vorgesehen. Die Auszahlung erfolgt auf die im Insolvenzverfahren anerkannten Forderungen.
Diese Information ist geeignet, den Kurs der genannten Anleihe wesentlich zu beeinflussen.
Weitere Informationen zum Verfahren und zur Auszahlung erhalten die Anleihegläubiger über den für Ihre Anleihe zuständigen gemeinsamen Vertreter:
Gemeinsamer Verterter für die Anleihen
ISIN DE000A1TNAP7, WKN A1TNAP und
ISIN DE000A13R5N7, WKN A13R5N ist die
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
Kasernenstraße 43-45
40213 Düsseldorf
pellets@cms-hs.com
Gemeinsamer Vertreter für die Anleihe
ISIN DE000A1H3J67, WKN A1H3J6 ist
Herr Rechtsanwalt Daniel Vos
Pingsdorfer Straße 89
50321 Brühl
vos@theurer-vos.de
Mit freundlichen Grüßen
Nicolas Rebel
Rechtsanwalt als Insolvenzverwalter
Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht
Ende der Insiderinformation
24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|German Pellets GmbH i.I.
|Am Torney 2a
|23970 Wismar
|Deutschland
|E-Mail:
|nicolas.rebel@whitecase.com
|ISIN:
|DE000A13R5N7, DE000A1TNAP7, DE000A1H3J67
|WKN:
|A13R5N, A1TNAP, A1H3J6
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2234370
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2234370 24.11.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–