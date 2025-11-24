W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.11.2025 / 16:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 24. November 2025

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.428.196 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

RückkauftagStück AktienDurchschnittskurs (EURO)
17.11.2025425.63032,9481
18.11.2025449.33531,6101
19.11.2025424.35531,6678
20.11.2025560.57832,1097
21.11.2025568.29831,6735

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 21. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 23.154.411

Aktien.

Zusätzlich hat die Commerzbank AG im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 19. November 2025 insgesamt 384.320 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2025 gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.

Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:

RückkaufzeitraumStück AktienDurchschnittskurs (EURO)
17.11.2025 – 19.11.2025384.32032,0940

Beide Programme wurden mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG für die benannten Programme erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

24.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.commerzbank.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2235170 24.11.2025 CET/CEST

Einstellungen
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank

