EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung



Linz, 24.11.2025 – Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 25. September 2025 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms („Aktienrückkaufprogramm 2025“) eigene Aktien über die Börse zurück.

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 hat die Fabasoft AG insgesamt 31.598 Aktien erworben:

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) Volumen (EUR) 17.11.2025 6.189 15,580675 96.428,80 18.11.2025 6.313 15,700000 99.114,10 19.11.2025 6.359 15,843419 100.748,30 20.11.2025 6.359 15,900000 101.108,10 21.11.2025 6.378 15,900000 101.410,20

Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 112.919 Aktien. Dies entspricht einem Gesamtvolumen (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 1.772.775,25.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkauf 2025 unter www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2025 veröffentlicht.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Internet: www.fabasoft.com

